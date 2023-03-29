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«По крайней мере, я узнала, что такое радость победы!» Эстонка лишилась почти 61 000 евро из-за ошибки онлайн-казино

Кристийна Рейманд Анналийза Кёсс
«По крайней мере, я узнала, что такое радость победы!» Эстонка лишилась почти 61 000 евро из-за ошибки онлайн-казино
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Фото: Shutterstock / Elu24 kollaaž

«В момент выигрыша я уже знала, где и кому я буду платить, ну и все такое…» – говорит Мари, которая установила для себя запрет на азартные игры, но решила сыграть в онлайн-казино не смотря ни на что. Из-за ошибки казино она потеряла почти 61 000 евро. Ранно Аэднурм, ведущий консультант отдела услуг Налогово-таможенного департамента, сказал, что если игра была проведена незаконно, было бы абсурдно, если бы в то же время человеку был выдан выигрыш.

Желая покончить с азартными играми и казино, Мари (имя изменено, известно редакции) недавно оказалась в невероятной ситуации: во время действия ограничений на азартные игры она смогла свободно играть в онлайн-казино и выиграла почти €61 000. Но свой выигрыш она не получит.

«Я нахожусь под ограничением на азартные игры, которое я сама на себя наложила», - говорит молодая женщина, которая утверждает, что из-за пристрастия к азартным играм она находится на самом дне. Однако однажды она поддалась искушению и сделала депозит в онлайн-казино, лицензированном в Эстонии, где она смогла сыграть в азартные игры. «Я просто крутила и смотрела, как выпадают 60 тысяч», - рассказывает Мари о том, как, к своему удивлению, она выиграла почти 61 000 евро. «Эта сумма пришла так быстро и..... Я не знаю, что сказать», - говорит Мари, которая не может выразить свои чувства словами. «Я уже знала, где и кому я буду платить и все такое…»

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