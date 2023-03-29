«По крайней мере, я узнала, что такое радость победы!» Эстонка лишилась почти 61 000 евро из-за ошибки онлайн-казино

Желая покончить с азартными играми и казино, Мари (имя изменено, известно редакции) недавно оказалась в невероятной ситуации: во время действия ограничений на азартные игры она смогла свободно играть в онлайн-казино и выиграла почти €61 000. Но свой выигрыш она не получит.

«Я нахожусь под ограничением на азартные игры, которое я сама на себя наложила», - говорит молодая женщина, которая утверждает, что из-за пристрастия к азартным играм она находится на самом дне. Однако однажды она поддалась искушению и сделала депозит в онлайн-казино, лицензированном в Эстонии, где она смогла сыграть в азартные игры. «Я просто крутила и смотрела, как выпадают 60 тысяч», - рассказывает Мари о том, как, к своему удивлению, она выиграла почти 61 000 евро. «Эта сумма пришла так быстро и..... Я не знаю, что сказать», - говорит Мари, которая не может выразить свои чувства словами. «Я уже знала, где и кому я буду платить и все такое…»