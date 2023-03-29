Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджета

«Уже с 11 апреля Венера перейдет в знак Близнецы. В это время отношение к деньгам будет более легким. Если в период, когда Венера в Тельце, благоприятно копить деньги и тратить их лишь на самое важное, то после 11 апреля траты станут более легкомысленными, деньги будут улетать налево и направо», - говорит астролог.