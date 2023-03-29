Если вы не знаете счет деньгам и не следите за тем, куда лучше потратить, а куда нет, то в апреле лучше поступить иначе. Именно апрель 2023 года требует повышенной сосредоточенности в решении финансовых вопросов. Об этом Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.
Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджета
Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджета
«Уже с 11 апреля Венера перейдет в знак Близнецы. В это время отношение к деньгам будет более легким. Если в период, когда Венера в Тельце, благоприятно копить деньги и тратить их лишь на самое важное, то после 11 апреля траты станут более легкомысленными, деньги будут улетать налево и направо», - говорит астролог.
Росс рекомендует хорошо думать перед тем, как совершать любую покупку. Особенно это будет важно вблизи 20 числах, когда будет солнечное затмение и ретроградный меркурий.