Что нельзя делать 29 марта. Все приметы и важные запреты дня, которые могут навредить семье, рассказывает Главред.
Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запреты
Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запреты
В этот день принято было заниматься домашними делами и готовиться к лету.
Сегодня разрешается делать крупные покупки, которые вы откладывали на протяжении долгого времени. Они прослужат вам долго и не будут отнимать силы и время на починку, вы будете пользоваться всем, что купите в этот день.
29 марта существовало очень много запретов, которые нельзя было нарушать.
Что нельзя делать 29 марта
- Нельзя 29 марта жениться, свататься, делать предложение руки и сердца. Считалось, что такой брак обречён на неудачу.
- Нельзя поднимать тяжести, чтобы весь месяц после не был тяжелым от многочисленных проблем.
- Нельзя ночью 29 марта есть хлеб и любые другие хлебобулочные изделия. Верили, что можно бедность привлечь.
- Нельзя ни с кем ссориться, бросаться обидными словами.
- Нельзя 29 марта пересаживали цветы, так как верили, что он в скором времени завянет.
- Нельзя 29 марта одалживать деньги. Иначе весь год придётся провести в должниках.
Приметы на 29 марта
- Если теплый день, то до июня будет теплая весна.
- Если пасмурный день, то долго будет дождь.
- Если птицы плещутся в лужах, то ждать тепла.