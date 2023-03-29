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Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запреты

Limon.ee
Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запреты
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Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 29 марта. Все приметы и важные запреты дня, которые могут навредить семье, рассказывает Главред.

В этот день принято было заниматься домашними делами и готовиться к лету.

Сегодня разрешается делать крупные покупки, которые вы откладывали на протяжении долгого времени. Они прослужат вам долго и не будут отнимать силы и время на починку, вы будете пользоваться всем, что купите в этот день.

29 марта существовало очень много запретов, которые нельзя было нарушать.

Что нельзя делать 29 марта

  • Нельзя 29 марта жениться, свататься, делать предложение руки и сердца. Считалось, что такой брак обречён на неудачу.
  • Нельзя поднимать тяжести, чтобы весь месяц после не был тяжелым от многочисленных проблем.
  • Нельзя ночью 29 марта есть хлеб и любые другие хлебобулочные изделия. Верили, что можно бедность привлечь.
  • Нельзя ни с кем ссориться, бросаться обидными словами.
  • Нельзя 29 марта пересаживали цветы, так как верили, что он в скором времени завянет.
  • Нельзя 29 марта одалживать деньги. Иначе весь год придётся провести в должниках.

Приметы на 29 марта

  • Если теплый день, то до июня будет теплая весна.
  • Если пасмурный день, то долго будет дождь.
  • Если птицы плещутся в лужах, то ждать тепла.
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