Вт, 28.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Смерть была всего в сантиметре!» Кусок льда, слетевший с крыши фуры, создал опаснейшую ситуацию

Анналийза Кёсс
«Смерть была всего в сантиметре!» Кусок льда, слетевший с крыши фуры, создал опаснейшую ситуацию
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фура на трассе зимой. Фото иллюстративное.
Фура на трассе зимой. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

«Я видела похожий на стрелу кусок льда летел прямо на меня с крыши грузовика», – вспоминает Катрин тот страшный момент, когда вся ее жизнь пронеслась перед глазами. «Согласно Закону о дорожном движении, водитель должен очищать крышу транспортного средства от снега и льда. То же самое касается и крыш прицепов», – сказал Эрки Варма, эксперт по коммуникациям Департамента шоссейных дорог, пишет Elu24.

«Мы оба увидели, что смерть была всего в сантиметре от нас», – говорит Катрин, которая недавно чудом избежала смерти, когда с крыши прицепа грузовика отлетел большой треугольный кусок льда.

«Я видела похожий на стрелу кусок льда летел прямо на меня с крыши грузовика», – вспоминает она страшный момент, когда вся ее жизнь пронеслась перед глазами. «Я не знаю, почему и как он, к счастью, изменил траекторию и ударился о шину… Видимо, какой-то ангел защищал меня! Но если бы он попал в нашу машину, приглядывающим ангелом стала бы уже я, наверное», – описала она пугающие ощущения, которые она ощутила, сидя на пассажирском сиденье автомобиля. 

Ключевые слова
Наверх