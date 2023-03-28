«Я видела похожий на стрелу кусок льда летел прямо на меня с крыши грузовика», – вспоминает Катрин тот страшный момент, когда вся ее жизнь пронеслась перед глазами. «Согласно Закону о дорожном движении, водитель должен очищать крышу транспортного средства от снега и льда. То же самое касается и крыш прицепов», – сказал Эрки Варма, эксперт по коммуникациям Департамента шоссейных дорог, пишет Elu24.
Для подписчиков
«Смерть была всего в сантиметре!» Кусок льда, слетевший с крыши фуры, создал опаснейшую ситуацию
«Смерть была всего в сантиметре!» Кусок льда, слетевший с крыши фуры, создал опаснейшую ситуацию
«Мы оба увидели, что смерть была всего в сантиметре от нас», – говорит Катрин, которая недавно чудом избежала смерти, когда с крыши прицепа грузовика отлетел большой треугольный кусок льда.
Ключевые слова