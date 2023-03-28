«Смерть была всего в сантиметре!» Кусок льда, слетевший с крыши фуры, создал опаснейшую ситуацию

«Мы оба увидели, что смерть была всего в сантиметре от нас», – говорит Катрин, которая недавно чудом избежала смерти, когда с крыши прицепа грузовика отлетел большой треугольный кусок льда.

«Я видела похожий на стрелу кусок льда летел прямо на меня с крыши грузовика», – вспоминает она страшный момент, когда вся ее жизнь пронеслась перед глазами. «Я не знаю, почему и как он, к счастью, изменил траекторию и ударился о шину… Видимо, какой-то ангел защищал меня! Но если бы он попал в нашу машину, приглядывающим ангелом стала бы уже я, наверное», – описала она пугающие ощущения, которые она ощутила, сидя на пассажирском сиденье автомобиля.