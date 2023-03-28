Певица Настя Каменских серьезно заболела

По словам певицы, она почти потеряла голос из-за новообразований в голосовых связках.

Сейчас Каменских участвует в благотворительном концертном туре по городам Украины. Из-за проблем со здоровьем Настя была вынуждена перенести пять концертов на другие дни.

«Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима – мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель», – сказала Каменских в своем Instagram.

«Если этого не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда», – добавила артистка.

Каменских активно говорит о войне со сцены и дает интервью. Она была с благотворительными концертами в Испании, Чехии, США и Израиле.