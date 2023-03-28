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Певица Настя Каменских серьезно заболела

Limon.ee
Певица Настя Каменских серьезно заболела
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Украинская певица Настя Каменских вынуждена была перенести свои концерты из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет RUS TVNET со ссылкой на «УНИАН».

По словам певицы, она почти потеряла голос из-за новообразований в голосовых связках.

Сейчас Каменских участвует в благотворительном концертном туре по городам Украины. Из-за проблем со здоровьем Настя была вынуждена перенести пять концертов на другие дни.

«Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима – мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель», – сказала Каменских в своем Instagram.

«Если этого не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда», – добавила артистка.

Каменских активно говорит о войне со сцены и дает интервью. Она была с благотворительными концертами в Испании, Чехии, США и Израиле.

Напомним, Настя Каменских с мужем Потапом и их мамами за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину оказались в Испании. Настя объяснила, что они поехали туда, чтобы поработать над альбомом, и о войне не знали.

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