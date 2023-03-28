Беременная модель Диана Томсон шокировала таллиннцев чересчур откровенными снимками: вульгарно или сексуально?

Наибольшей критике подвергся снимок, в котором Диана в откровенном купальнике на кровати приняла эротическую позу. Многим подписчикам подобное показалось совсем не сексуальным: «Перебор в роли! Дело ваше, как позировать, просто мне кажется не подходящее время для таких съемок», - написала подписчица.

«Модель? Больше на актрису к взрослым фильмам наталкивает», - прокомментировал другой подписчик.

Более десяти восторженных отзывов тоже был в комментариях под публикацией.

Диана активно отвечала недовольным: «Модель и есть актриса, которая должна уметь сыграть любую роль».