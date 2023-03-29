Этот день стоит провести спокойно, по возможности избегая сложных переживаний и не принимая поспешных решений. Дела будут идти неплохо, и нет никакой необходимости форсировать события, рискуя потерять душевное равновесие. Попытки обогатиться быстро и без усилий вряд ли увенчаются успехом, поэтому желательно не рисковать ни своими, ни чужими деньгами. Возможность улучшить отношения непременно появится у юных влюбленных. Люди более зрелого возраста смогут избежать многих проблем благодаря накопленному жизненному опыту, пишет Дворец.
Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака
Возможны серьезные проблемы в поездках, поэтому отправляться в путь стоит лишь в том случае, если вы готовы к любым трудностям и невзгодам. Отношения во многих семьях разладятся, несходство привычек и взглядов на жизнь может показаться критическим. Старайтесь сохранить мир, в противостояниях и конфликтах нет нужды.
Овен
День покажется скучным – ваша потребность в новых впечатлениях и острых ощущениях вряд ли будет удовлетворена в полной мере. Избегайте контактов с неприятными людьми: интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше. Новые знакомства принесут больше проблем, чем радости, если вы будете слишком доверчивы. Нежелательно спешить с решением личных вопросов: даже если груз проблем кажется вам совершенно непосильным, сейчас не время снимать с себя всю ответственность.
Жизненный тонус довольно высок, но настроение будет нестабильным. Овнам в большей степени, чем обычно, присущи раздражительность, обидчивость. Старайтесь сдерживать негативные эмоции, ведь пострадать от их проявления могут и очень дорогие вам люди.
Телец
Чрезвычайно важна осмотрительность при решении финансовых вопросов – вы рискуете остаться на мели, если поторопитесь с исполнением своих желаний. Полагайтесь на собственный здравый смысл, и не относитесь со слишком большим энтузиазмом к непрошеным советам и рекомендациям малознакомых людей. Нежелательно скрывать свои планы от близких, предпринимать любые значительные действия втайне от тех, кто вам небезразличен. Забота окружающих может показаться навязчивой, но именно благодаря ей вы сможете избежать серьезных ошибок и неприятностей.
Это не самый лучший день для начала романтических отношений или признания в своих чувствах. Влияние негативных тенденций не столь сильно, как кажется на первый взгляд, но вы склонны впадать в панику, всерьез переживать из-за пустяков.
Близнецы
Жизненный потенциал низок, самочувствие может ухудшиться, а настроение – испортиться без всякой на то причины. Старайтесь не перегружать себя, откажитесь от утомительных занятий. Нежелательно посещение увеселительных мероприятий, активное участие в светской жизни. Физические нагрузки хороши в гомеопатических дозах, а вот спокойный отдых пойдет на пользу в любом случае. Не исключены разногласия с родственниками, не все ваши планы будут одобрены.
Очень хорошим будет день для влюбленных – звезды помогут лучше узнать друг друга, наладить отношения, оставить в прошлом разногласия и споры. Возможны новые романтические увлечения у юных представителей знака. Отношения с друзьями складываются не самые простые, придется пойти на уступки, чтобы сохранить мир.
Рак
Вряд ли удастся реализовать все свои планы, достичь поставленных целей. События развиваются неожиданным образом, приходится проявлять изобретательность и находчивость, чтобы преодолеть возникающие преграды. Полагайтесь на свою интуицию – ее подсказки будут весьма ценными и позволят совершить исключительно правильные поступки. Могут напомнить о себе старые знакомые, давние друзья наверняка предложат помощь.
Напряженность эмоционального фона не лучшим образом скажется на настроении. Возрастают чувствительность к критике и обидчивость, не исключены и проявления злопамятности. Старайтесь не проявлять раздражительности в общении с родственником. Поддержка любимого человека будет очень полезной.
Лев
Очень сложным будет день для влюбленных – вероятны серьезные конфликты, в некоторых случаях дело может дойти до прекращения общения. Старайтесь избегать легкомысленных поступков, не подвергать риску отношения, которые вам дороги. Полезными окажутся советы друзей, а вот члены семьи вряд ли смогут понять, насколько серьезны ваши проблемы.
Подходящий день для развлекательных поездок и путешествий, можно побывать в экзотических местах, получить новые впечатления. Вероятны удачные сделки, однако тратить деньги стоит в соответствии с заранее составленным планом: спонтанные покупки не будут удачными.
Дева
Очень сложный день, который принесет немало проблем и неприятных сюрпризов. Старайтесь не терять здравого смысла и не впадать в панику – только от вас зависит, каким будет исход ситуации. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь не иметь дела с сомнительными особами: вы более обычного доверчивы, что может стать причиной весьма серьезных проблем. Нежелательно также заключать сделки, тратить крупные суммы на развлечения, посещать многолюдные мероприятия.
Романтические и родственные связи проверяются на прочность, и сегодня вы сможете понять, как следует изменить отношения, чтобы они стали более глубокими и доверительными. Наблюдательность и умение делать верные выводы помогут вам уберечь близких людей от серьезных ошибок.
Весы
В сфере личных отношений нет места для необдуманных высказываний, язвительных замечаний и опрометчивых поступков. Ваше умение сохранять рассудительность в сложных ситуациях, поступать справедливо и учитывать не только собственные интересы, но и мнение окружающих – залог относительного спокойствия в семье. Очень сложно будет найти общий язык с любимым человеком. От новых знакомств романтического характера лучше воздержаться.
Этот день хорошо подходит для общения с друзьями, однако встречи нежелательно проводить в увеселительных заведениях. От посещения многолюдных собраний и участия в общественных мероприятиях тоже лучше отказаться. Жизненный потенциал снижен, возможны недомогания.
Скорпион
Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Возможны непредвиденные расходы, значительные потери. Нежелательно тратить крупные суммы на развлечения, посещать увеселительные заведения. От азартных игр следует отказаться. Поездки будут приятными, вдали от дома возможны интересные знакомства, не исключены и романтические увлечения. Жизненный потенциал достаточно высок, переутомление вам не грозит.
Не всегда просто будет поладить с членами семьи. Требования, которые предъявляют к вам родственники, достаточно высоки. Не давайте необдуманных обещаний и старайтесь не нарушать сложившихся традиций: ответственность и некоторый консерватизм пойдут вам на пользу.
Стрелец
День не лишен трудностей и проблем, и даже обычно уверенные в своих силах Стрельцы могут растеряться. Старайтесь не торопиться с принятием решений, не упускайте возможности посоветоваться с друзьями и близкими, если окажетесь с непростой ситуации. Очень полезны прогулки – они дадут возможность не только приятно провести время и подышать свежим воздухом, но и составить план действий на будущее.
Могут напомнить о себе старые знакомые, не исключена встреча с человеком, которого вы когда-то очень любили. Помните, что возрождение отношений – нелегкое дело, и не торопитесь вступать на этот опасный путь, даже если соблазн сделать это будет очень велик.
Козерог
Настраивайтесь на деловой лад: сегодня у вас есть шанс преуспеть во многих начинаниях, заключить выгодные сделки, познакомиться с интересными людьми. Активная жизненная позиция и упорство – непременные условия успеха. Умение настоять на своем пригодится в общении с членами семьи. Не стоит торопиться с уступками и в романтических отношениях: вы рискуете утратить уважение любимого человека, если будете потакать всем его капризам.
Жизненный тонус несколько снижен, стоит по возможности сократить нагрузки. Нежелательны долгие поездки, а также посещение светских мероприятий. Откажитесь от употребления спиртных напитков.
Водолей
Очень удачный день с точки зрения личной жизни. В романтических отношениях произойдут значительные перемены к лучшему, влюбленные смогут найти ответы на многие важные вопросы, объединить усилия для достижения общих целей. Не исключены и новые знакомства. Не бойтесь проявлять инициативу, вносить оригинальные предложения – они наверняка будут приняты благосклонно. Это удачный день для покупок, в том числе крупных.
Жизненный потенциал снижен, существует определенная опасность для здоровья. Полезны умеренные физические нагрузки, профилактические процедуры. Можно приятно провести время в компании друзей или совершить увеселительную поездку, однако не стоит игнорировать потребность организма в здоровом сне и спокойном отдыхе.
Рыбы
День небогатый на события и даже скучный. Ваши планы будут реализованы, однако ритм жизни будет столь неспешным, что ваш энтузиазм угаснет раньше, чем будут достигнуты поставленные цели. Постарайтесь не нарушать данных ранее обещаний: любое проявление безответственности может стать причиной разлада в романтических и дружеских отношениях. Постарайтесь держать близких людей в курсе своих планов – это не самый подходящий день для того, чтобы преподносить окружающим сюрпризы.
Возможны значительные расходы. Невозможность немедленного удовлетворения всех желаний не лучшим образом отразится на вашем настроении. Постарайтесь не зацикливаться на решении финансовых вопросов: сейчас не время предпринимать активные действия.