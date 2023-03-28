Известный рэпер и бизнесмен Тимати сделал себе по-настоящему царский подарок. Сейчас он находится в Дубае, откуда и сообщил радостную новость: в его автопарке появилась новинка – автомобиль Lamborghini Veneno Roadster за 9 миллионов евро, сообщает «СтарХит».
Тимати купил редкую модель «Ламборгини» за 9 миллионов евро
Радостный музыкант заснял новое авто и поделился кадрами в социальных сетях. Известно, что в мире существует всего три экземпляра этой машины: один хранится в музее Lamborghini, а три других поступили в продажу, причем все были распроданы до самой премьеры автомобиля.
Музыкант сам в восторге от того, что сделал, и нескромно намекнул, что находится в числе избранных. «Veneno Roadster ¼», – коротко подписал пост Тимати.
Отметим, что это не первая шикарная машина в жизни мистера BlackStar. Будучи молодым, он водил «Ауди ТТ», затем пересел на «Крайслер», а после у него были джипы: «Кадиллак», «Хаммер» и другие.
Пару лет назад он стал обладателем шикарного винтажного «Мерседеса», за который выложил почти 1 миллион евро. Сейчас машина находится в Москве, и музыкант периодически выезжает на ней при хорошей погоде. Эксперты говорят, что артист сделал серьезное вложение, потому что такое авто с каждым годом лишь дорожает.
Также рэпер, когда еще встречался с Анастасией Решетовой, сделал заказ и заплатил за Cybertruck Илона Маска. Футуристическая машина должна быть представлена через несколько лет, но за ней уже стоит громадная очередь. Дождется ли исполнитель автомобиля в связи с последними событиями – неизвестно.
Отметим, что Тимати активно коллекционирует предметы искусства и вкладывается в многообещающие проекты. Так, у него была сеть бургерных, после чего он стал заниматься салонами красоты, а в Петербурге открыл суперсовременный картинг с электромобилями.