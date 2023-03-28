Тимати купил редкую модель «Ламборгини» за 9 миллионов евро

Радостный музыкант заснял новое авто и поделился кадрами в социальных сетях. Известно, что в мире существует всего три экземпляра этой машины: один хранится в музее Lamborghini, а три других поступили в продажу, причем все были распроданы до самой премьеры автомобиля.

Музыкант сам в восторге от того, что сделал, и нескромно намекнул, что находится в числе избранных. «Veneno Roadster ¼», – коротко подписал пост Тимати.

Отметим, что это не первая шикарная машина в жизни мистера BlackStar. Будучи молодым, он водил «Ауди ТТ», затем пересел на «Крайслер», а после у него были джипы: «Кадиллак», «Хаммер» и другие.

Пару лет назад он стал обладателем шикарного винтажного «Мерседеса», за который выложил почти 1 миллион евро. Сейчас машина находится в Москве, и музыкант периодически выезжает на ней при хорошей погоде. Эксперты говорят, что артист сделал серьезное вложение, потому что такое авто с каждым годом лишь дорожает.

Также рэпер, когда еще встречался с Анастасией Решетовой, сделал заказ и заплатил за Cybertruck Илона Маска. Футуристическая машина должна быть представлена через несколько лет, но за ней уже стоит громадная очередь. Дождется ли исполнитель автомобиля в связи с последними событиями – неизвестно.