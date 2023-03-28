ГАЛЕРЕЯ! ⟩ 8 Марта продолжается: смотрите, как отрывались красотки в Таллинне под «Огни большого города»

«Мы отпраздновали 8 марта, когда все уже давно всё отметили. Я вообще считаю что надо объявить весь март женским месяцем, мы, собственно, так и сделали. Я уверен, что женщинам приятно получить повторное поздравление, а подарок наш заключался в том, что мы все вместе пели песни, которые наша публика распевала в молодости. Нет ничего лучше ностальгии, и песен, которые ты когда то слушал в школьное и университетское время. Уверен со мной многие согласятся», – рассказывает солист группы Максим Галанин.