В пятницу, 24 марта, зал KINOMAJA стоял на ушах – бэнд ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА презентовал свою программу в честь Женского дня.
ГАЛЕРЕЯ! ⟩ 8 Марта продолжается: смотрите, как отрывались красотки в Таллинне под «Огни большого города»
«Мы отпраздновали 8 марта, когда все уже давно всё отметили. Я вообще считаю что надо объявить весь март женским месяцем, мы, собственно, так и сделали. Я уверен, что женщинам приятно получить повторное поздравление, а подарок наш заключался в том, что мы все вместе пели песни, которые наша публика распевала в молодости. Нет ничего лучше ностальгии, и песен, которые ты когда то слушал в школьное и университетское время. Уверен со мной многие согласятся», – рассказывает солист группы Максим Галанин.
Парни из группы ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА удивили народ неожиданной задорной рок-обработкой песен «Белые розы», «Попытка номер 5», «18 мне уже», «Всё, что тебя касается».
«Мы на самом деле обычно играем песни немного из другой оперы. Мы больше специалисты по хитам русского рока, но в этот раз сделали для женской публики исключение и попали в яблочко, и мужская часть зала тоже оценила», – рассказывает Максим.
Смотрите яркую галерею!