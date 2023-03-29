Когда пора на медицинский педикюр: четыре тревожных сигнала

Деформированный ноготь

Если у вас хронически врастает ноготь, или же ноготь начал иначе расти после ушиба, необходимо проконсультироваться со специалистом. Эксперт расскажет о том, как вернуть ногтевую пластину в норму.

Трещины на пятках

Классическая шлифовка пяток не избавит от трещин, если они слишком глубокие. Подолог, в свою очередь, назначит грамотное лечение и подскажет, какие анализы сдать, при необходимости.

Грибок кожи стоп и ногтей

В салоне красоты мастер откажется делать педикюр при наличии данной проблемы. Если вы столкнулись с грибком ногтей, смело обращайтесь к подологу: он удалит пораженные участки и проведет чистку.

Диабетическая стопа