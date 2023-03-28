«Учится заново глотать, жевать, сидеть»: что известно о состоянии Романа Костомарова

Говорят, что Роман Костомаров похудел едва ли не на 50 килограммов. После микроинсульта фигуриста подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Только недавно он стал постепенно приходить в сознание, пишет Телепрограмма.

Хореограф Илья Авербух, который поддерживает связь с семьей олимпийского чемпиона, и в частности, с его женой Оксаной Домниной, дал понять, что фигурист нацелен бороться за свою жизнь - сдаваться не в его характере. Роман Костомарова поблагодарил всех поклонников, все уверены, что после больницы он вернется к нормальной жизни.