Фигурист был подключен к аппарату ИВЛ. Какое-то время он провел в медикаментозной коме.
«Учится заново глотать, жевать, сидеть»: что известно о состоянии Романа Костомарова
«Учится заново глотать, жевать, сидеть»: что известно о состоянии Романа Костомарова
Говорят, что Роман Костомаров похудел едва ли не на 50 килограммов. После микроинсульта фигуриста подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Только недавно он стал постепенно приходить в сознание, пишет Телепрограмма.
Хореограф Илья Авербух, который поддерживает связь с семьей олимпийского чемпиона, и в частности, с его женой Оксаной Домниной, дал понять, что фигурист нацелен бороться за свою жизнь - сдаваться не в его характере. Роман Костомарова поблагодарил всех поклонников, все уверены, что после больницы он вернется к нормальной жизни.
«При этом сам фигурист пьет специализированное питание, однако заново учится жевать и глотать. В том числе спортсмен стал сидеть, но пока с посторонней помощью», – информируют источники.
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