Задержана любовница покойного Пьера Нарцисса, ей грозит 11 лет лишения свободы

Любовницу покойного Пьера Нарцисса - по крайней мере, именно так представлялась загадочная особа Ксения Грин - задержали. Правоохранители надели на нее наручники прямо во время светского мероприятия. Об этом сообщил директор артиста Сергей Дворцов. Он же предоставил видео с задержанием.

Ксения Грин не оказывала сопротивления и не задавала никаких уточняющих вопросов. По словам Дворцова, ей грозит до 11 лет лишения свободы. Он не уточнил причину задержания. Однако отметил, что после него вскрылось якобы хищение любовницей Нарцисса 13 миллионов рублей (более полутора миллионов евро) в Турции.

Конфликт у Ксении Грин с семьей покойного певца возник в прошлом году. В день прощания с певцом в Москве она появилась в траурном зале и заявила, что встречалась с Пьером и даже собиралась за него замуж. Тогда представители Нарцисса прямо говорили прессе: эту женщину не знают, история про роман - выдумка.

Но девушка настаивала на своем. Сначала она пустила слезу у гроба, а после взяла в оборот журналистов, поделившись массой откровений. Затем откуда-то достала номер дочери Пьера Каролины и стала названивать ребенку в, предположительно, пьяном виде. Затем и вовсе подралась с Калачевой.