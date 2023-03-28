Вт, 28.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ЖИТЕЛИ ТАРТУ РАССТРОЕНЫ! ⟩ Что случилось с огромным «улыбающимся» шаром над торговым центром Lõunakeskus?

Крислин Метсанурм
, репортер
Что случилось с огромным «улыбающимся» шаром над торговым центром Lõunakeskus?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Lõunakeskus в Тарту.
Lõunakeskus в Тарту. Фото: Margus Ansu / Postimees

«Я очень надеюсь, что туда поставят новый шар. Это один из символов Lõunakeskus, и это очень мило», – написала Анника из Тарту, когда узнала, что гигантский желтый шар со смайликом лопнул, пишет Elu24.

Снимком того, что большой желтый шар со смайликом над Lõunakeskus лопнул, поделились в группе Märgatud Tartus в Facebook. На фото видно, что гигантский желтый шар со смайликом действительно лопнул. «Смеется тот, кто смеется последним!» – пишет автор публикации.

«Я очень надеюсь, что там будет установлен новый шар. Это один из символов Lõunakeskus, и это очень мило», — пишет Анника из Тарту в комментариях к посту. Другие жители города также говорят, что это шар имеет символическое значение. «Надеюсь, они заменят его таким же!»

Ключевые слова
Наверх