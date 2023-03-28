«Я очень надеюсь, что туда поставят новый шар. Это один из символов Lõunakeskus, и это очень мило», – написала Анника из Тарту, когда узнала, что гигантский желтый шар со смайликом лопнул, пишет Elu24.
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ЖИТЕЛИ ТАРТУ РАССТРОЕНЫ! ⟩ Что случилось с огромным «улыбающимся» шаром над торговым центром Lõunakeskus?
Что случилось с огромным «улыбающимся» шаром над торговым центром Lõunakeskus?
Снимком того, что большой желтый шар со смайликом над Lõunakeskus лопнул, поделились в группе Märgatud Tartus в Facebook. На фото видно, что гигантский желтый шар со смайликом действительно лопнул. «Смеется тот, кто смеется последним!» – пишет автор публикации.
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