ЖИТЕЛИ ТАРТУ РАССТРОЕНЫ! ⟩ Что случилось с огромным «улыбающимся» шаром над торговым центром Lõunakeskus?

Снимком того, что большой желтый шар со смайликом над Lõunakeskus лопнул, поделились в группе Märgatud Tartus в Facebook. На фото видно, что гигантский желтый шар со смайликом действительно лопнул. «Смеется тот, кто смеется последним!» – пишет автор публикации.

«Я очень надеюсь, что там будет установлен новый шар. Это один из символов Lõunakeskus, и это очень мило», — пишет Анника из Тарту в комментариях к посту. Другие жители города также говорят, что это шар имеет символическое значение. «Надеюсь, они заменят его таким же!»