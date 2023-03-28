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Эстонская светская львица Беатриче наслаждается жизнью в Тарту: времена были тревожными, но одна вещь заботит до сих пор

Стен Таливее
Эстонская светская львица Беатриче наслаждается жизнью в Тарту: времена были тревожными, но одна вещь заботит до сих пор
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Беатриче Фениче.
Беатриче Фениче. Фото: Konstantin Sednev

Модель и бизнесвумен Беатриче Фениче приняла решение уехать из Таллинна и уже некоторое время живет в Тарту. Все свое время она посвящает новой любви и новому делу, пишет Elu24.

В связи с переменами в жизни некоторое время назад Беатриче решила переехать в Тарту со своим новым возлюбленным Лауром Лайей. В январе этого года стало известно, что суд признал банкротом фирму Sulevimägi OÜ, принадлежащую известной модели и бизнесвумен Беатриче Фениче.

«Коронавирус повлиял на бизнес, все пошло под откос. Мне пришлось взять кредит и продать некоторые вещи», – сказала тогда Беатриче.

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