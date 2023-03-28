Эстонская светская львица Беатриче наслаждается жизнью в Тарту: времена были тревожными, но одна вещь заботит до сих пор

В связи с переменами в жизни некоторое время назад Беатриче решила переехать в Тарту со своим новым возлюбленным Лауром Лайей. В январе этого года стало известно, что суд признал банкротом фирму Sulevimägi OÜ, принадлежащую известной модели и бизнесвумен Беатриче Фениче.