Модель и бизнесвумен Беатриче Фениче приняла решение уехать из Таллинна и уже некоторое время живет в Тарту. Все свое время она посвящает новой любви и новому делу, пишет Elu24.
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Эстонская светская львица Беатриче наслаждается жизнью в Тарту: времена были тревожными, но одна вещь заботит до сих пор
Эстонская светская львица Беатриче наслаждается жизнью в Тарту: времена были тревожными, но одна вещь заботит до сих пор
В связи с переменами в жизни некоторое время назад Беатриче решила переехать в Тарту со своим новым возлюбленным Лауром Лайей. В январе этого года стало известно, что суд признал банкротом фирму Sulevimägi OÜ, принадлежащую известной модели и бизнесвумен Беатриче Фениче.