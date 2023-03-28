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Ведущая Анастасия Ивлеева раскрыла стоимость самой дорогой вещи в своем гардеробе

Limon.ee
Ведущая Анастасия Ивлеева раскрыла стоимость самой дорогой вещи в своем гардеробе
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Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева. Фото: Sergei Karpukhin

Российская ведущая и актриса Анастасия Ивлеева активно общается с поклонниками в соцсетях. Так, накануне она назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе.

Звезда периодически отвечает на вопросы фолловеров в своем аккаунте. Одна из фанаток поинтересовалась, какая вещь в шкафу Анастасии обошлась ей дороже всех остальных.

Ивлеева призналась, что ее самой дорогой покупкой стала кожаная куртки-косухи модного бренда Enfants Riches Deprimes. Она заплатила за нее 12 500 евро. 

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