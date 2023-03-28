А вы знали, что всё в этом мире не просто так? Об этом рассказывает в Фейсбуке самая сексуальная фармацевт Таллинна по версии портала Limon.ee Алена Лахк-Бородина, которая еще и нутрициолог и косметолог. Всё самое главное в одном флаконе - красота, здоровье и медицина.
Самый сексуальный фармацевт Таллинна рассказала, что с вами не так, если вы обожаете шоколад и зависимы от кофе
Самый сексуальный фармацевт Таллинна рассказала, что с вами не так, если вы обожаете шоколад и зависимы от кофе
В понедельник Алена опубликовала видео в Фейсбук-сториз, в котором коротко, но очень доходчиво объяснила, что с вами не так, если испытываете кофейную зависимость, едите мучное и не можете без шоколада.
«Все видят: девушка ест мучное. Нутрициолог видит: дефицит витаминов B1 и B2. Все видят: сладкоежка, любит шоколад. Нутрициолог видит: нехватка белка и цинка. Все видят: кофеманка. Нутрициолог: дефицит магния, B6, натрия и калия».
Смотрите видео Алены ниже и не забывайте подписываться на Telegram-канал портала Limon.ee!
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