Злой рок? Эстонскую телеведущую, сменившую погибшую коллегу в благотворительной программе, настигло несчастье

Ведущая Кейли Сюкияйнен начала неделю с потрясения. В понедельник с Кейли произошел несчастный случай в результате которого ей потребовалась операция.
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Кейли Сюкияйнен, ведущая благотворительной передачи Südamesoov, в понедельник вечером написала в социальных сетях, что с ней произошел несчастный случай.
«Если вы подумали, что ваша неделя началась не лучшим образом, а день был бешеным, то подумайте еще раз», – сказала Кейли в начале своей истории в Instagram и показал камере свою руку в гипсе.
Так что именно произошло? «По сути, 24 часа назад я собиралась лечь спать, я не знаю, как это было возможно, но я как-то споткнулась о край кровати, да так, что сломала палец», – описала Кейли ситуацию.
«У меня перелом. В ЭМО я думал, что все нормально, что они вправят палец и все такое. Потом они сделали два снимка и поняли, что гипс ничего не исправит. Так что, возможно, мне придется лечь на операцию. Завтра (сегодня - прим.ред.) в 7.20 утра я еду на операцию в Тарту».
Кейли сообщила, что во время операции ей вставят винт, чтобы зафиксировать фалангу пальца. «Я не знаю, как это возможно!???? Я не настолько тупая, - удивляется Кейли в социальных сетях, - у меня никогда не было проблем со здоровьем. Мне делали операцию один раз в жизни, и то в частной клинике, мне удаляли гланды. Я до ужаса боюсь больниц, а теперь у меня произошло два таких несчастных случая за шесть месяцев. Сначала с коленом, теперь с рукой».
Ведущая была в растерянности, не понимая, как такое вообще случилось. «Я не могу понять, как такое могло произойти и почему именно со мной?» Она также написала в Instagram: «Почему такие вещи случаются со мной? Мне действительно скоро понадобится карта клиента травмпункта».
«Я очень несчастна. И я очень боюсь этой операции, потому что понимаю, что этот перелом довольно серьезный», - вздохнула Кейли. «У меня нет слов. Пожелайте мне удачи на завтра и чтобы заживление прошло безболезненно».
«Врачи и медсестры в ЭМО Тарту были настоящими милейшими людьми, они вели себя так профессионально и стянули по крайней мере половину моего страха. Спасибо вам от всего сердца!»,- поблагодарила Кейли сотрудников тартуского ЭМО.
Если в понедельник Кейли еще снималась в Südamesoov, то сегодняшнее утро началось уже с операции. Мы желаем Кейли скорейшего выздоровления!
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Для телезрителей это был серьезный удар и шок. Человек, который с телеэкранов помогал всем нуждающимся, сам так несправедливо погиб. На смену ей пришла новая благотворительная передача такого же формата Südamesoov с ведущей Кейли Сюкияйнен. Она уже несколько лет делает добрые дела для жителей страны, но судьба к ней неблагосклонна.