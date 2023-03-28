Злой рок? Эстонскую телеведущую, сменившую погибшую коллегу в благотворительной программе, настигло несчастье

Кейли Сюкияйнен, ведущая благотворительной передачи Südamesoov, в понедельник вечером написала в социальных сетях, что с ней произошел несчастный случай.

«Если вы подумали, что ваша неделя началась не лучшим образом, а день был бешеным, то подумайте еще раз», – сказала Кейли в начале своей истории в Instagram и показал камере свою руку в гипсе.

Так что именно произошло? «По сути, 24 часа назад я собиралась лечь спать, я не знаю, как это было возможно, но я как-то споткнулась о край кровати, да так, что сломала палец», – описала Кейли ситуацию.

«У меня перелом. В ЭМО я думал, что все нормально, что они вправят палец и все такое. Потом они сделали два снимка и поняли, что гипс ничего не исправит. Так что, возможно, мне придется лечь на операцию. Завтра (сегодня - прим.ред.) в 7.20 утра я еду на операцию в Тарту».

Кейли Сюкияйнен, ведущая программ Südamesoov и Kodud rahaks на Kanal 2. Фото: Konstatin Sednev/Postimees