Анастасия Балак - портной и модельер, создатель бренда купальников ABFD, владелица ателье AVANTGARD. На Таллиннской неделе моды, которая состоится 31марта - 01 апреля Анастасия представляет коллекцию купальных костюмов. Limon.ee поговорил с Настей о специфике работы с эластичной тканью, о том, каким должен быть идеальный купальник и как попасть на Таллиннскую неделю моды.
Дизайнер Анастасия Балак рассказала, каким должен идеальный купальник, чтобы женщина была в нем королевой
На сегодняшний день Анастасия Балак более десяти лет работает в созданном ею модном бренде AB Fashion Design, который ориентирован на создание собственных коллекций купальников, а также заказы от частных клиентов.
AB Fashion Design характеризуется современной и инновационной женственностью, в которой переплетаются соблазнительная элегантность, непосредственность и чувственность.
«Моя специальность заключается в том, что я сама создаю выкройки и комбинирую их с идеально сидящей пляжной одеждой. У меня в ателье есть бикини, пляжные платья, юбки, туники, и все они прекрасно сочетаются друг с другом», - говорит Анастасия.
- Почему ты шьешь купальники?
- Почему бы и нет! Ведь верхнюю одежду по индивидуальным меркам шьют все портные, а купальники - единицы. Я многие годы шила костюмы для танцовщиц Viru Varietee, поэтому страсть шить нижнее белье осталось, а купальники отличаются только тканью.
- Что самое сложное в создании купальников?
- Поначалу сложно было работать с эластичной тканью, но с опытом стало все получаться. Сейчас на шитье одного купальника уходит несколько часов.
- Кому ты сшила первый купальник?
- Самый первый купальник я сшила, когда училась в Италии на дизайнера: у нас был курс по пошиву нижнего белья и купальников, и там я поняла что это мое.
В то время меня пригласили участвовать в конкурсе красоты Missis Universe на остров Аруба, я предложила организаторам сделать небольшую коллекцию для всех участниц конкурса, а их было около 60, и они с радостью согласились. Мы отсняли на девочках мою коллекцию, организовали мой первый показ мод и практически, все купальники мне удалось там же продать. Тогда я и поняла, что купальники - это мой успех!
- Где ты покупаешь ткани?
- За вдохновением и новыми идеями я люблю ездить в Париж или Италию на выставки тканей и аксессуаров, где нахожу все необходимое для своих новых коллекций. Я очень большое внимание уделяю качеству, поэтому все материалы заказываю только из Италии и Испании, где товар очень надежен и ценится.
Именно от качества ткани зависит, будет ли быстро растягиваться и выгорать на солнце купальник, или даже через несколько лет будет как новый. Вот почему, задавшись целью купить ткань для пошива, вы должны быть очень внимательны. Это не то, на чем стоит экономить.
У меня в ателье АVANTGARD можно увидеть различные ткани, начиная от однотонных и заканчивая оригинальным декором. Также существует услуга эксклюзивного принта на любой вид ткани. Словом, я могу создать эксклюзивный пляжный комплект, который будет только у вас!
- Сколько купальников должно быть у женщины?
- У каждой модницы, независимо от планов на отпуск, должно быть несколько красивых купальников (как минимум, два), гармонично сочетающихся со стильным пляжным халатиком или парео, удобной обувью и яркими аксессуарами. Купальников много не бывает!
Анастасия Балак
личный архив
- Можешь дать советы по выбору купальника?
- При выборе купальника, в первую очередь, обращайте внимание на качество ткани, отделку и пошив. Затем, конечно же, на то, как он сидит, а для этого нужно знать свой тип фигуры, а именно - что подчеркнуть, а что лучше спрятать. Идеальный купальник должен маскировать недостатки и подчеркивать достоинства фигуры.
Мой козырь в том, что я шью все индивидуально по меркам заказчика. Скажу, что пляжная одежда красива только в том случае, если она идеально на вас сидит.
- Есть ли обратная связь от заказчиц?
- Очень приятно слышать от заказчиц истории, как на отдыхе к ним подходят с комплиментами и расспросами, где они приобрели такой красивый купальник. У меня прямо крылья за спиной!
- Какую коллекцию ты показываешь на Неделе моды 1 апреля?
- На сцене TFW будет представлена летняя женская коллекция «Красота природы». В ней много трендовых цветов лета, много экзотики, лидируют красный, оранжевый, малиновый и различные оттенки синего и зеленого. Много цветов и леопардового принта, пляжной одежды и легких летних платьев. Будет очень женственная коллекция.