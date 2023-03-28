Дизайнер Анастасия Балак рассказала, каким должен идеальный купальник, чтобы женщина была в нем королевой

- Где ты покупаешь ткани?

- За вдохновением и новыми идеями я люблю ездить в Париж или Италию на выставки тканей и аксессуаров, где нахожу все необходимое для своих новых коллекций. Я очень большое внимание уделяю качеству, поэтому все материалы заказываю только из Италии и Испании, где товар очень надежен и ценится.

Именно от качества ткани зависит, будет ли быстро растягиваться и выгорать на солнце купальник, или даже через несколько лет будет как новый. Вот почему, задавшись целью купить ткань для пошива, вы должны быть очень внимательны. Это не то, на чем стоит экономить.

У меня в ателье АVANTGARD можно увидеть различные ткани, начиная от однотонных и заканчивая оригинальным декором. Также существует услуга эксклюзивного принта на любой вид ткани. Словом, я могу создать эксклюзивный пляжный комплект, который будет только у вас!

- Сколько купальников должно быть у женщины?

- У каждой модницы, независимо от планов на отпуск, должно быть несколько красивых купальников (как минимум, два), гармонично сочетающихся со стильным пляжным халатиком или парео, удобной обувью и яркими аксессуарами. Купальников много не бывает!

Анастасия Балак личный архив

- Можешь дать советы по выбору купальника?