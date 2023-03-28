Дизайнер Анастасия Балак рассказала, каким должен быть идеальный купальник, чтобы женщина выглядела в нем королевой

Анастасия Балак - портной и модельер, создатель бренда купальников ABFD, владелица ателье AVANTGARD. На Таллиннской неделе моды, которая состоится 31марта - 01 апреля Анастасия представляет коллекцию купальных костюмов. Limon.ee поговорил с Настей о специфике работы с эластичной тканью, о том, каким должен быть идеальный купальник и как попасть на Таллиннскую неделю моды.