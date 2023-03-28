Астролог отметил сразу несколько изменений, которые произойдут с каждым из нас за ближайшие 15 лет, пишет wday.ru.
«Нас ждут две революции»: именитый астролог назвал пугающие события, которые произойдут в ближайшие годы
Уже ни для кого не секрет, что и 2023-й, и ближайшие годы будут сложными и тяжелыми для человечества. Одна из причин - возникновение революций. По мнению Константина Драгана, их будет две. Первая, как результат технологического прогресса, а вторая — из-за возникновения серьезных проблем.
«Реальная революция, в противовес фейковым, станет новым трендом, но за ним будет стоять массовая безработица. Мы уже вплотную подошли к этому. Мир меняется таким образом, как он ранее не менялся как минимум 200 лет. У нас уже происходят перемены, аналогичные переменам мировой войны без каких-то кавычек», - заявил Константин Дараган.
Заглянул астролог и в будущее, которое наступит через пять лет. По его мнению в 2028 году начнутся серьезные кризисы, которые будут напоминать страшные происшествия прошлого столетия.
Казалось бы, что после этого человечество должно будет зажить спокойно и без столкновений, но нет. Астролог предположил, что сложности из-за перестройки мира еще не скоро закончатся. «У нас впереди несколько кризисов, один из которых произойдет около 2028 года. И он, по астрологическим понятиям, повторяет многие вещи, характерные в XX веке для мировых войн… В ближайшие 10-15 лет и с вами, и с миром произойдет больше перемен, чем случалось за последние 30-40 лет, пристегнитесь», — заключил Драган.