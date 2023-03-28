В центре Львова желающие присоединились к написанию картины «Похороны Путина»: деньги от продажи передадут ВСУ

После завершении работы картина будет продана на аукционе, а вырученные от ее продажи деньги будут переданы в поддержку ВСУ и благотворительным фондам, которые оказывают помощь переселенцам. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию «ГОРДОН».

Видео о том, как это происходило, Третьяк разместила на своей странице в Facebook. Организаторами мероприятия стали ОО «ВПО України» и «Квартал-Концерт».

Картину уже подписало много известных людей. Ожидается, что свой автограф на ней оставит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В будущем картину планируют снять в фильме украинского ведущего и продюсера Юрия Горбунова «Похороны Путина».