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В центре Львова желающие присоединились к написанию картины «Похороны Путина»: деньги от продажи передадут ВСУ

Limon.ee
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины «Похороны Путина»: деньги от продажи передадут ВСУ
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Скриншот из видео. "Похороны Путина".
Скриншот из видео. "Похороны Путина". Фото: скриншот

Украинская художница Ирина Третьяк инициировала во Львове создание картины «Похороны Путина» с участием всех желающих.

После завершении работы картина будет продана на аукционе, а вырученные от ее продажи деньги будут переданы в поддержку ВСУ и благотворительным фондам, которые оказывают помощь переселенцам. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию «ГОРДОН».

Видео о том, как это происходило, Третьяк разместила на своей странице в Facebook. Организаторами мероприятия стали ОО «ВПО України» и «Квартал-Концерт».

Картину уже подписало много известных людей. Ожидается, что свой автограф на ней оставит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В будущем картину планируют снять в фильме украинского ведущего и продюсера Юрия Горбунова «Похороны Путина».

Эта картина – уже вторая работа под таким названием. Изначально идея состояла в том, чтобы в написании картины «Похороны Путина» приняли участие украинцы по всей стране, но уже на первом этапе появился покупатель, который захотел приобрести картину.

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