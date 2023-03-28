22-летняя блогер Анна Коляда умерла после «уколов молодости», ее парень в реанимации

14 марта основатель крупного сервиса доставки продуктов Дмитрий Жулин и его девушка, блогер Анна Коляда решили принять инъекции препарата «Лаеннек». Обычно врачи прописывают его тем, кто хочет оздоровиться и укрепить иммунитет.

Видимо, Коляда, которая училась на пятом курсе университета имени Сеченова и представлялась в соцсетях как Health-коуч, не в первый раз принимала препарат, поэтому решила все сделать самостоятельно. Увы, вскоре молодым людям резко стало плохо: поднялась температура, появилась слабость. Врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации. 25 марта Анна умерла в клинике, а ее бойфренд провел несколько дней в реанимации, его состояние удалось стабилизировать.

Специалисты предполагают, что препарат мог сработать как яд, и организм Жулина и Коляды попросту не принял вещество. После пяти капельниц у парня и девушки случился отек легких, септический шок, появилась сердечная недостаточность.

Уже известно, что московский СК взял на контроль проверку препарата «Лаеннек». На данный момент следователи изучают все детали случившегося, а также проверяют при помощи экспертов ампулы с препаратом.

Блогер имела несколько тысяч подписчиков и активно делилась с публикой секретами здорового образа жизни. «Аня, я люблю тебя! Следующий год будет еще лучше!» - так девушка поздравляла себя с днем рождения месяц назад.

Она также рассказывала аудитории о продвижении блога, который помог ей приобрести квартиру в центре Москвы, на Патриарших прудах. За пару лет Анна посетила 12 стран, а затем познакомилась с Дмитрием. «У меня появился любимый мужчина с набором качеств, словно списанных с моей заметки о «том самом». Впереди только счастье!» - писала девушка.