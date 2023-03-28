КАК ОНА СЕБЯ ЗАФОТОШОПИЛА! ⟩ Похудевшая Анфиса Чехова попалась на обмане: в Сеть слили неретушированные кадры с артисткой
При этом каждый снимок Анфисы, прежде чем оказаться в открытом доступе, проходит строжайший отбор и корректировку.
Чехову давно уличали в неумеренном использовании фотошопа, но теледива яростно опровергала все инсинуации, заявляя, что все, что видят пользователи в ее блоге – правда. На страничке Анфисы представлены ее снимки только в самых выгодных позах и ракурсах.
На всех фотографиях у нее тонкая талия, крепкие бедра и впечатляющий бюст. Но, увы, в реальной жизни случаются досадные казусы.
ТГ-канал «Немалахов», специализирующийся на разоблачениях звезд, опубликовал снимки Чеховой с последнего телеэфира.
Как едко заметили админы канала, «камера сильно полнит».
И правда, на скриншотах из телепередачи Анфиса выглядела вовсе не такой тонкой и звонкой, как в собственных сетевых блогах.
Воображаемый мир артистки, в котором она сногсшибательно хороша и юна разбился о суровую , неретушированную реальность.