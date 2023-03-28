ИХ СОВЕРШАЮТ ВСЕ ⟩ 11 ошибок, из-за которых еда в холодильнике портится быстрее: а вы так делаете?

Вопрос условий хранения продуктов актуален для всех хозяек. От этого зависит, насколько долго они будут оставаться свежими и пригодными для употребления. В статье расскажем о том, какие продукты мы чаще всего храним неправильно.

Яйца в дверце холодильника

Такой продукт питания как яйца не выносит колебания температур. Из-за постоянно то открывающейся, то закрывающейся дверцы белок и желток портятся или попросту «тухнут». Правильнее оставлять яйца в отсеке для овощей или на центральной полке холодильника.

Молоко на дверце холодильника

У молока имеется похожая история. На дверце оно быстрее портится и теряет свою полезность. Молоко лучше ставить в холодные части холодильника, но так чтобы оно не замерзло! А на дверцу вернее будет положить сливочное масло, жидкие приправы и соусы.

Недокипяченная еда

При разогреве пищи необходимо доводить ее до кипения, таким образом убиваются вредные бактерии. К тому же так еда меньше портится: например, бульоны и супы не темнеют, а жареная еда не накапливает холестерин.

Возвращение еды в кастрюлю

Если хотите разогреть пищу, то лучше делать это в другой посуде, а не в той, где она готовилась. Это помогает пресечь распространение болезнетворных бактерий. Хранить кастрюли и сковороды с приготовленной едой правильнее на верхней полке холодильника.

Овощи и фрукты в одном отсеке