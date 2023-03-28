Иногда мы сами провоцируем бытовые неприятности, но вовсе не специально, а по незнанию, считает wday.ru.
ИХ СОВЕРШАЮТ ВСЕ ⟩ 11 ошибок, из-за которых еда в холодильнике портится быстрее: а вы так делаете?
Вопрос условий хранения продуктов актуален для всех хозяек. От этого зависит, насколько долго они будут оставаться свежими и пригодными для употребления. В статье расскажем о том, какие продукты мы чаще всего храним неправильно.
Яйца в дверце холодильника
Такой продукт питания как яйца не выносит колебания температур. Из-за постоянно то открывающейся, то закрывающейся дверцы белок и желток портятся или попросту «тухнут». Правильнее оставлять яйца в отсеке для овощей или на центральной полке холодильника.
Молоко на дверце холодильника
У молока имеется похожая история. На дверце оно быстрее портится и теряет свою полезность. Молоко лучше ставить в холодные части холодильника, но так чтобы оно не замерзло! А на дверцу вернее будет положить сливочное масло, жидкие приправы и соусы.
Недокипяченная еда
При разогреве пищи необходимо доводить ее до кипения, таким образом убиваются вредные бактерии. К тому же так еда меньше портится: например, бульоны и супы не темнеют, а жареная еда не накапливает холестерин.
Возвращение еды в кастрюлю
Если хотите разогреть пищу, то лучше делать это в другой посуде, а не в той, где она готовилась. Это помогает пресечь распространение болезнетворных бактерий. Хранить кастрюли и сковороды с приготовленной едой правильнее на верхней полке холодильника.
Овощи и фрукты в одном отсеке
В первый ящик можно положить те продукты, которые быстрее выделяют этилен (газ, который появляется при созревании овощей и фруктов). Это, например, помидоры, груши и сливы. В другой ящик те, которые выделяют его меньше: огурцы, морковь, картофель, салат и яблоки.
Яблоки вне холодильника
Яблоки хранятся в холодильнике значительно дольше (до 10-12 недель), чем без него. При комнатной температуре эти фрукты испортятся явно быстрее.
Мокрая зелень в холодильнике
Если не просушить зелень и травы перед тем, как поместить в холодильник, они очень быстро из ярких букетов превратятся в «тряпочки». Их стоит завернуть их в бумажное полотенце и тщательно промокнуть. Это сохранит продуктам свежесть.
Хлеб в холодильнике
Хлеб, как и любую другую выпечку, лучше держать в теплых местах. Однако если хотите съесть буханку позже, то можно положить ее в морозилку, перед этим нарезав на кусочки. Таким образом хлеб не залежится и не заплесневеет.
Лук и чеснок в условиях влажности
Лук и чеснок очень боятся влаги, из-за чего быстро плесневеют. Лучшим местом хранения для них будет сухой и темный ящик, а от холодильника лучше отказаться.
Мытье ягод
Ягоды не следует мыть, если не хотите съесть их в ближайший час. Если эти продукты окажутся в холодильнике во влажном состоянии, то они быстро превратятся в кашу, которую останется только заморозить.
Теплый фарш в холодильнике
Размороженный фарш комнатной температуры лучше сразу приготовить или отправить в морозилку. Без термической обработки или без заморозки в мясе быстро размножатся бактерии.
Советы составлены с опорой на исследования ученых в области диетологии. Поэтому пользуйтесь и храните продукты дольше!