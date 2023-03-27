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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые яркие звезды эстонской поп-музыки награждены на гала-вечере Kuldne Plaat в Кадриорге

Геттер Трумси Хевели Туйск
Самые яркие звезды эстонской поп-музыки награждены на гала-вечере Kuldne Plaat в Кадриорге
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Фото: Tairo Lutter

Настало время оглянуться на прошедший год и узнать, какие же песни и исполнители стали самыми популряными в 2022 году. В Таллинне прошла церемония награждаения лучших в поп-музыке Kuldne Plaat, пишет Elu24.

Впервые самые успешные артисты музыкального мира были отмечены в 1998 году на церемонии вручения премий Kuldne Plaat. Целью этой церемонии является чествование самых успешных эстонских поп-музыкантов - исполнителей, продюсеров и авторов текстов.

2023 год не стал исключением, и в этом году гала-премия Kuldne Plaat состоялась 27 марта в Кадриоргском дворце.

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