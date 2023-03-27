Актер фильма «Четыре танкиста и собака» заживо сгорел в своем доме

Петр Высоцкий, известный по ролям в лентах «Четыре танкиста и собака» и «Пепел», заживо сгорел в своем доме в поселке Тршинец. Печальную новость сообщила пресс-служба театра Brama Grodzka.

Полиция выясняет причины пожара. Сообщается, что актер находился в доме один, больше никто не пострадал. По данным польских СМИ, Высоцкий в последнее время уже с трудом передвигался, но от постоянной помощи отказывался.

«В четверг будет проведен анализ ДНК, чтобы подтвердить личность погибшей жертвы. В осмотре места происшествия приняли участие прокурор и эксперт в области пожаротушения. Мы ждем заключения о причине пожара», - заявила в понедельник секретарь окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка.

Чуть позже сын звезды кино вышел на связь и прокомментировал трагедию. «Сегодня умер Петр Высоцкий. Люблинский актер театра и кино, душа компании. Мой папа», - написал Ян в соцсетях.