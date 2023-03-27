ПОЛОВОДЬЕ! ⟩ Жительница Эльва: рядом с моим домом образовался водоем, в котором плавают утки

Жительница Эльва прислала в редакцию фотографии весеннего паводка - большая вода практически дошла до ее дома. «Я была удивлена, увидев, что лесной массив напротив моего дома был частично затоплен. Я никогда раньше не видела такого полноводья, - говорит она. - Сейчас у моего дома небольшой водоем».

Вода захватила и часть леса Фото: Erakogu

«Там даже утки плавают», - жительница Эльва прислала фото плавающих в воде уток.

Утки вольготно плавают в воде. Фото: Erakogu

Утки. Фото: Erakogu

«Тропинка тоже в воде, и нет никакой возможности дойти по ней до моста», - говорит женщина.

Тропинка, ведущая через лес к мосту Фото: Erakogu

Фотографиями весеннего паводка поделился с редакцией читатель, который ехал из Ильматсалу в сторону Тарту и увидел затопленное поле. «Такое зрелище предстало передо мной на дороге. Я остановился и сфотографировал. Поле было полностью под водой», - прокомментировал он.

Поле под водой. Фото: Erakogu