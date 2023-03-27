Жительница Эльва прислала в редакцию Elu24 фотографии настоящего половодья. Река Эльва вышла из берегов, разлилась по лесу и подступила практически к дому женщины.
ПОЛОВОДЬЕ! ⟩ Жительница Эльва: рядом с моим домом образовался водоем, в котором плавают утки
Жительница Эльва: рядом с моим домом образовался водоем, в котором плавают утки
Жительница Эльва прислала в редакцию фотографии весеннего паводка - большая вода практически дошла до ее дома. «Я была удивлена, увидев, что лесной массив напротив моего дома был частично затоплен. Я никогда раньше не видела такого полноводья, - говорит она. - Сейчас у моего дома небольшой водоем».
«Там даже утки плавают», - жительница Эльва прислала фото плавающих в воде уток.
«Тропинка тоже в воде, и нет никакой возможности дойти по ней до моста», - говорит женщина.
Фотографиями весеннего паводка поделился с редакцией читатель, который ехал из Ильматсалу в сторону Тарту и увидел затопленное поле. «Такое зрелище предстало передо мной на дороге. Я остановился и сфотографировал. Поле было полностью под водой», - прокомментировал он.