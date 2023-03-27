Как ухаживать за волосами перед сном: три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми

Не ложиться спать с мокрыми волосами

По мнению экспертов, нельзя ложиться спать, не высушив волосы, так как в этом состоянии они наиболее уязвимы, поэтому сон с мокрыми волосами приводит к их ломкости.

Шелковые наволочки для красоты волос

Американский дерматолог Нил Шульц в комментарии изданию заявил, что сон на хлопковых наволочках может стать причиной ухудшения состояния волос.

Альтернативой, по словам Шульца, могут быть шелковые наволочки, текстура которых способствует здоровому виду волос.

Расчесывание перед сном