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ГОСТИ В КАРНАВАЛЬНЫХ МАСКАХ ⟩ Смотрите, каким фееричным представлением открылась выставка «Венеция - королева морей» в Летной гавани Таллинна

Limon.ee
Смотрите, каким фееричным представлением открылась выставка «Венеция - королева морей» в Летной гавани Таллинна
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Деньги, власть, культура, технологии - историческая выставка «Венеция - королева морей», рассказывающая о самом известном и самом могущественном морском городе мира открылась в таллиннской Летной гавани.

В честь открытия выставки 24 марта организаторы - мэрия Венеции и Meremuuseum - устроили чудесный гала-ужин с ярким представлением от Utopia Entertainment для 500 приглашенных гостей.

Смотрите нашу восхитительную галерею!

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