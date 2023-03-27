Деньги, власть, культура, технологии - историческая выставка «Венеция - королева морей», рассказывающая о самом известном и самом могущественном морском городе мира открылась в таллиннской Летной гавани.
ГОСТИ В КАРНАВАЛЬНЫХ МАСКАХ ⟩ Смотрите, каким фееричным представлением открылась выставка «Венеция - королева морей» в Летной гавани Таллинна
Смотрите, каким фееричным представлением открылась выставка «Венеция - королева морей» в Летной гавани Таллинна
В честь открытия выставки 24 марта организаторы - мэрия Венеции и Meremuuseum - устроили чудесный гала-ужин с ярким представлением от Utopia Entertainment для 500 приглашенных гостей.
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