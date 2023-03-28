Анастасия Волочкова заявила, что они с Джигурдой находятся «в экстазе»

«Конечно, мы будем вместе. Просто у нас все спонтанно. Так же 19 января я прилетела с Мальдив, и 20 числа на моем дне рождения были все, и Никита был в первых рядах. Так что сегодня, где бы ни был Никита, я буду рядом с ним», - резюмировала Волочкова.