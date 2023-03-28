Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «ФАН» отметила, что они с актером Никитой Джигурдой вместе пребывают «в творческом экстазе».
Анастасия Волочкова заявила, что они с Джигурдой находятся «в экстазе»
«Мы познакомились 20 лет назад и дружим до сих пор. Мы соседи, мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут», - заверила Волочкова.
Волочкова назвала артиста своим другом и заверила, что гордится его участием в своих проектах. Балерина подчеркнула, что планирует принять участие в праздновании дня рождения Джигурды. Однако, по словам танцовщицы, она пока не знает, где будет проходить торжество.
«Конечно, мы будем вместе. Просто у нас все спонтанно. Так же 19 января я прилетела с Мальдив, и 20 числа на моем дне рождения были все, и Никита был в первых рядах. Так что сегодня, где бы ни был Никита, я буду рядом с ним», - резюмировала Волочкова.
Ранее Волочкова призналась, что столкнулась с депрессией из-за отмены концертов.