Максим Галкин жестко подколол путиниста Петросяна: «Курица с отрезанной головой»

Российский комик и шоумен Максим Галкин сделал высмеивание пропутинских артистов неотъемлемым элементом своих выступлений. Сейчас шоумен находится на гастролях по США, и уже успел едко высказаться и про Киркорова, и про «старую гвардию» в составе Долиной, Лепса, Бабкиной и Газманова, и даже подтрунить над пропагандисткой Скабеевой.

На сей раз досталось пожилому юмористу-путинисту Евгению Петросяну. Его выступление на «Голубом огоньке» вызвало дискомфорт даже у лояльно настроенных к нему обывателей. Юмор Петросяна потерял свежесть еще полвека назад, однако его все еще пиарят за заслуги перед страной-оккупантом.

А Галкин молчать на сей счет не стал. Комик считает крайне смешным заявление, дескать Петросян просто за пенсию боится, поэтому и поддерживает военную политику страны-агрессора публично. Да и юмористические опусы пожилого артистка на «огоньке» он считает скорее наказанием для зрителя, нежели развлечением.