Галкин категорически отказывается сочувствовать пожилому юмористу, который не раз публично высказывался одобрительно относительно войны в Украине, пишет glavred.info.
Максим Галкин жестко подколол путиниста Петросяна: «Курица с отрезанной головой»
Российский комик и шоумен Максим Галкин сделал высмеивание пропутинских артистов неотъемлемым элементом своих выступлений. Сейчас шоумен находится на гастролях по США, и уже успел едко высказаться и про Киркорова, и про «старую гвардию» в составе Долиной, Лепса, Бабкиной и Газманова, и даже подтрунить над пропагандисткой Скабеевой.
На сей раз досталось пожилому юмористу-путинисту Евгению Петросяну. Его выступление на «Голубом огоньке» вызвало дискомфорт даже у лояльно настроенных к нему обывателей. Юмор Петросяна потерял свежесть еще полвека назад, однако его все еще пиарят за заслуги перед страной-оккупантом.
А Галкин молчать на сей счет не стал. Комик считает крайне смешным заявление, дескать Петросян просто за пенсию боится, поэтому и поддерживает военную политику страны-агрессора публично. Да и юмористические опусы пожилого артистка на «огоньке» он считает скорее наказанием для зрителя, нежели развлечением.
«Мне кажется, если бы Данте Алигьери в наши времена писал »Божественную комедию« и жил бы в России, то к своим традиционным девяти кругам ада он бы еще прибавил «Голубой огонек» с Петросяном, честное слово. Мне говорят, мол, он пожилой человек, он вынужден подстраиваться под власть, он боится, что у него заберут пенсию. Ой, я сейчас расплачусь... Знаете, говорят, если курице отрубить голову, она может еще минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать!» - рассказал Галкин.