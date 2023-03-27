Жительница Таллинна, несколько дней проработавшая в Bauhof, сокрушается: ты, по сути, раб

«Я возвращаюсь к работе. Не то чтобы насовсем, но я собираюсь немного подработать», – объявила Лийна в начале видео. Она рассказала, что выполняла работу через приложение GoWorkaBit и раньше, примерно в 2021 году, но с тех времен у нее там плохая репутация. «Я отменяла работы там, кажется, что даже предупредила одного работодателя менее чем за 24 часа, у меня плохая репутация, и приходилось браться за работу, от которой другие отказывались».