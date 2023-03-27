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Жительница Таллинна, несколько дней проработавшая в Bauhof, сокрушается: ты, по сути, раб

Геттер Трумси Кетлин Крузе
Жительница Таллинна, несколько дней проработавшая в Bauhof, сокрушается: ты, по сути, раб
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Жительница Таллинна, работавшая в хозяйственном магазине, назвала это рабским трудом.
Жительница Таллинна, работавшая в хозяйственном магазине, назвала это рабским трудом. Фото: Kuvatõmmised Youtube'i videost/Elu24 kollaaž

«Работодатель абсолютно не благодарен за то, что люди соглашаются выполнять такую работу за минимальную заработную плату», – жалуется жительница Таллинна Лийна, которая в середине марта отправилась в Bauhof на временную работу, и назвала этот опыт рабским трудом. Bauhof инициировал процедуру внутренней проверки для выяснения инцидента, пишет Elu24.

35-летняя Лийна, живущая в Нымме, ведет видеодневник на YouTube, где делится своими повседневными эмоциями. Судя по видеопубликациям, после перерыва в несколько месяцев она снова начала работать.

«Я возвращаюсь к работе. Не то чтобы насовсем, но я собираюсь немного подработать», – объявила Лийна в начале видео. Она рассказала, что выполняла работу через приложение GoWorkaBit и раньше, примерно в 2021 году, но с тех времен у нее там плохая репутация. «Я отменяла работы там, кажется, что даже предупредила одного работодателя менее чем за 24 часа, у меня плохая репутация, и приходилось браться за работу, от которой другие отказывались».

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