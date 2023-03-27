«Работодатель абсолютно не благодарен за то, что люди соглашаются выполнять такую работу за минимальную заработную плату», – жалуется жительница Таллинна Лийна, которая в середине марта отправилась в Bauhof на временную работу, и назвала этот опыт рабским трудом. Bauhof инициировал процедуру внутренней проверки для выяснения инцидента, пишет Elu24.
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Жительница Таллинна, несколько дней проработавшая в Bauhof, сокрушается: ты, по сути, раб
Жительница Таллинна, несколько дней проработавшая в Bauhof, сокрушается: ты, по сути, раб
35-летняя Лийна, живущая в Нымме, ведет видеодневник на YouTube, где делится своими повседневными эмоциями. Судя по видеопубликациям, после перерыва в несколько месяцев она снова начала работать.
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