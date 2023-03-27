Ирина Шейк взорвала Сеть серией горячих фото в бикини и показала пресс, в который трудно поверить

А сегодня звезда пошла дальше – гораздо дальше – и поделилась серией снимков в мини-бикини. А чтобы никто не упрекнул ее в том, что впечатляющий рельеф она пририсовала себе в фотошопе, Ирина щедро добавила видео, на котором изящно, но убедительно поиграла мышцами пресса.

«Роналду до сих пор играл бы в Лиге чемпионов, если бы остался с Ириной», – уверен один поклонник. «Брэдли Купер дурачок», – развивает тему бывших другой. «Пост в тему прям. Может мне кто-то тут посоветовать психолога адекватного?» – задает вопрос на чистом русском третья фанатка, явно травмированная увиденным. «Ем чипсы, смотрю на фото», – делится четвертый подписчик, сдавшийся на самом старте борьбы за пляжное тело. А подытожила общее настроение Лена Перминова. «Колбаски на тебя не хватает», – написала она.