28 марта 2023 года должно произойти важное астрологическое событие, когда пять планет нашей Солнечной системы выстроятся в один ряд, пишет rsute.ru.
Какое влияние на людей может оказать парад планет 28 марта 2023 года: прогноз астрологов на этот день
А астрономии это явление называется парадом планет, а с астрологической точки зрения, это довольно опасный период, во время которого надо быть предельно осторожными. Как вести себя в этот день и чего следует избегать.
Чем опасен парад планет
Считается, что такое явление, как парад планет может оказать существенное влияние на жизнь и здоровье людей, а для многих оно будет иметь серьезные и далеко идущие последствия.
Каждая из планет, которая выстраивается в один ряд в общем ансамбле, в такое время проявляет все свои негативные качества и влияет на ту сферу жизни людей, за которую отвечает. И чем большее количество планет участвует в параде, тем шире оказывается сфера их влияния, и тем сильнее их энергетика.
В частности, 28 марта 2023 года в одну линию на небе выстроятся пять планет:
Меркурий - отвечает за эрудицию, интеллект, информацию, поездки и коммуникации между людьми.
Венера - в поле ее ответственности чувства, эмоции, романтическая сторона жизни.
Марс - воин. Он ассоциируется с такими качествами, как ответственность, целеустремленность, импульсивность, агрессия.
Юпитер - отвечает за культурные и духовные ценности.
Уран - считается вестником высших сил и отвечает за массовое сознание.
Во время парада планет все эти сферы могут быть задействованы в сознании людей и подвержены непредвиденным переменам в их жизни.
Как использовать космическую энергию во время парад планет
С древних времен время парада планет считалось мистическим и способным изменить жизнь многих людей. За ним наблюдали и старались использовать космическую энергию этого времени в различных магических ритуалах. Но вместе с тем было подмечено, что человек может управлять этой энергией, и при необходимости направлять ее в нужное русло.
В этот день можно загадывать желания, визуализировать свои мечты, особенно если они связаны со сферой влияния планет, участвующих в параде. Замечено, что желания, загаданные в этот день, имеют свойство сбываться, а проведенные ритуалы являются невероятно мощными.
Один из таких ритуалов, которым издавна пользовались наши предки, гласит, что в полночь, во время парада планет, нужно выйти на улицу, всмотреться в небо и попросить каждую планету о помощи в том вопросе, за который она отвечает.
Считается, что в этот период нельзя рисковать, следует избегать ссор и конфликтов, бурного проявления эмоций. Важно следить за своим здоровьем, поскольку многие хронические заболевания во время парада планет могут обостряться.
Какие особенности будет иметь парад планет 28 марта 2023 года
С научной точки зрения, такого термина, как «парад планет», не существует, так же как и не существует такого явления, как выстраивание планет в одну идеальную линию. Но есть аналогичное явление, когда создается иллюзия выравнивания нескольких планет по одной линии относительно наблюдателя с Земли. О нем можно говорить, когда планеты оказываются на одной прямой относительно человека с разбросом 20-30 градусов.
Но, по мнению астрономов, 28 марта 2023 года мы не увидим даже такого явления, поскольку разброс планет на ночном небе будет значительно больше, а это уже нельзя назвать парадом.
Астрологи с ними не согласны и утверждают, что пренебрегать этим явлением нельзя. По их единогласному мнению, даже такое сближение целых пяти планет представляет определенную опасность для людей, а потому в этот день следует проявить предельную осторожность.