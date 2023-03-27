Какое влияние на людей может оказать парад планет 28 марта 2023 года: прогноз астрологов на этот день

А астрономии это явление называется парадом планет, а с астрологической точки зрения, это довольно опасный период, во время которого надо быть предельно осторожными. Как вести себя в этот день и чего следует избегать.

Чем опасен парад планет

Считается, что такое явление, как парад планет может оказать существенное влияние на жизнь и здоровье людей, а для многих оно будет иметь серьезные и далеко идущие последствия.

Каждая из планет, которая выстраивается в один ряд в общем ансамбле, в такое время проявляет все свои негативные качества и влияет на ту сферу жизни людей, за которую отвечает. И чем большее количество планет участвует в параде, тем шире оказывается сфера их влияния, и тем сильнее их энергетика.

В частности, 28 марта 2023 года в одну линию на небе выстроятся пять планет:

Меркурий - отвечает за эрудицию, интеллект, информацию, поездки и коммуникации между людьми.

Венера - в поле ее ответственности чувства, эмоции, романтическая сторона жизни.

Марс - воин. Он ассоциируется с такими качествами, как ответственность, целеустремленность, импульсивность, агрессия.

Юпитер - отвечает за культурные и духовные ценности.

Уран - считается вестником высших сил и отвечает за массовое сознание.

Во время парада планет все эти сферы могут быть задействованы в сознании людей и подвержены непредвиденным переменам в их жизни.