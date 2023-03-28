Гороскоп от Тамары Глобы на 28 марта 2023 года: настойчиво идите к своей цели

Знаки Огня

Овен

Утро не принесет определенных хлопот. Вероятны новости издалека, которые могут очень порадовать. В коллективе пригодится позитивный настрой и общение. Не исключены заманчивые предложения по поводу работы. Но стоит отнестись к этому с осторожностью и все тщательно проверить. Во второй половине дня не исключены поездки, которые принесут яркие и незабываемые впечатления.

Лев

Будет возможность проявить себя в деловой сфере. А достижения будут оценены по достоинству. Не исключены напряжённые моменты в семье. Главное – найти компромисс, который бы устроил всех. В личных отношениях пора брать инициативу в свои руки, иначе изменений можно не ждать. Вечер хорош для спокойного отдыха в кругу семьи.

Стрелец

Необходимо быть очень внимательными в этот день. Могут произойти события, которые заставят переживать. Желательно стараться обдумывать каждый свой шаг. Полезно прислушаться к своей интуиции, которая даст правильные подсказки. Порадуют неожиданные визиты друзей, с которыми можно планировать дальнейшие развлечения.

Знаки Земли

Телец

Желательно все сложные и ответственные задачи переложить на другой день, если есть такая возможность. Будет возможность побывать на развлекательном мероприятии, где можно отдохнуть и познакомиться с интересными людьми. Одинокие представители этого знака могут встретить близкого по духу человека. Вечером можно отдохнуть за семейным ужином.

Дева