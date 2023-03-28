Тамара Глоба рекомендует настойчиво идти к своей цели, тогда будут неплохие шансы добиться хороших результатов. Важные вопросы стоит обсуждать с осторожностью, чтобы не допустить досадных промахов. Не исключены трудности, справиться с которыми поможет интуиция, предупреждает Rsute. Необходимо лишь вовремя ее услышать.
Гороскоп от Тамары Глобы на 28 марта 2023 года: настойчиво идите к своей цели
Знаки Огня
Овен
Утро не принесет определенных хлопот. Вероятны новости издалека, которые могут очень порадовать. В коллективе пригодится позитивный настрой и общение. Не исключены заманчивые предложения по поводу работы. Но стоит отнестись к этому с осторожностью и все тщательно проверить. Во второй половине дня не исключены поездки, которые принесут яркие и незабываемые впечатления.
Лев
Будет возможность проявить себя в деловой сфере. А достижения будут оценены по достоинству. Не исключены напряжённые моменты в семье. Главное – найти компромисс, который бы устроил всех. В личных отношениях пора брать инициативу в свои руки, иначе изменений можно не ждать. Вечер хорош для спокойного отдыха в кругу семьи.
Стрелец
Необходимо быть очень внимательными в этот день. Могут произойти события, которые заставят переживать. Желательно стараться обдумывать каждый свой шаг. Полезно прислушаться к своей интуиции, которая даст правильные подсказки. Порадуют неожиданные визиты друзей, с которыми можно планировать дальнейшие развлечения.
Знаки Земли
Телец
Желательно все сложные и ответственные задачи переложить на другой день, если есть такая возможность. Будет возможность побывать на развлекательном мероприятии, где можно отдохнуть и познакомиться с интересными людьми. Одинокие представители этого знака могут встретить близкого по духу человека. Вечером можно отдохнуть за семейным ужином.
Дева
Можно добиться очень хороших результатов, если активно действовать. Трудности в этот день не должны пугать. Важно сохранять позитивный настрой – и тогда со всем удастся справиться вовремя и неплохо. Порадует любимый человек неожиданным сюрпризом. Вечером лучше заняться своим хобби, которое расслабляет и вдохновляет.
Козерог
В первой половине дня лучше заняться домашними заботами, чтобы не создавать проблем своим домочадцам. Пойдут на пользу профилактические процедуры, умеренные занятия спортом. Не исключены неожиданные приятные знакомства, а также проявления симпатии. Вечер может принести неоднозначные новости от родственников.
Знаки Воздуха
Близнецы
Эмоциональный фон может быть нестабильным. Поэтому чтобы не испортить настроение себе и окружающим людям, нужно контролировать свои эмоции. Удачно сложатся покупки, особенно крупного характера. Можно заниматься домашними делами, наводить порядки с вещами. Вечером не исключены романтические встречи и неожиданные признания.
Весы
Вероятны неприятные ситуации, которые заставят приспосабливаться к новым условиям. Важно не паниковать, а спокойно воспринимать обстановку. В решении серьезных вопросов следует проявить осторожность, есть большая вероятность допустить значительные промахи. Вечер подходит для умственного и физического покоя.
Водолей
Утром стоит заняться текущими вопросами. Могут быть некоторые затруднения в делах, но интуиция даст правильное направление. Не исключены поездки, в которых возможны романтические знакомства. Полезен физический труд и занятия спортом, что придаст бодрости и укрепит здоровье.
Знаки Воды
Рак
День подходит для общения. Возможны важные встречи, которые лучше провести в неформальной обстановке. Удастся найти ответы на многие вопросы. Пригодятся знания и опыт в ответственных заданиях. После обеда может возникнуть ухудшение самочувствия. Желательно ничего не планировать, а полноценно отдохнуть.
Скорпион
Удастся решить многие проблемы, главное – настойчиво добиваться поставленных целей. Нужно постараться не вступать в споры, чтобы не допустить разногласий. После обеда предстоят важные переговоры, от которых может зависеть дальнейшее будущее. Вечером ожидаются романтические встречи и приятное общение.
Рыбы
Возможно, придется принимать серьезные решения. Поэтому нужно сосредоточиться и быть очень внимательными. Пригодится ранее полученный опыт, который не допустит ненужных ошибок. В свободное время можно пообщаться со своими друзьями, поделиться накопившимися новостями и просто приятно отдохнуть. Вечер принесет неожиданные сюрпризы от родного человека.