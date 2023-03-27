БОЛЛИВУД РАЗРУШИЛ БРАК? ⟩ Стало известно, с кем муж финского премьер-министра Санны Марин флиртовал в клубе

Слухи о распаде брака премьер-министра Финляндии Санны Марин разгорелись в СМИ северных соседей на прошлой неделе, когда ее мужа Маркуса застали за флиртом с незнакомкой в ночном клубе. Теперь стало ясно, кто эта загадочная женщина!