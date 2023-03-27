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БОЛЛИВУД РАЗРУШИЛ БРАК? ⟩ Стало известно, с кем муж финского премьер-министра Санны Марин флиртовал в клубе

Крислин Метсанурм
, репортер
Стало известно, с кем муж финского премьер-министра Санны Марин флиртовал в клубе
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Санна Марин с мужем Маркусом Райкконеном.
Санна Марин с мужем Маркусом Райкконеном. Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Scanpix

Слухи о распаде брака премьер-министра Финляндии Санны Марин разгорелись в СМИ северных соседей на прошлой неделе, когда ее мужа Маркуса застали за флиртом с незнакомкой в ночном клубе. Теперь стало ясно, кто эта загадочная женщина!

Финский таблоид Seiska сообщает, что в прошлые выходные муж Санны Марин Маркус Райкконен прибыл в ночной клуб Post Bar в Хельсинки в компании экзотической болливудской красавицы. Издание подтверждает, что горячая спутница супруга финского премьера – одна из нескольких звезд Болливуда, посетивших Финляндию.

Издание Seiska опросило многочисленных очевидцев, которые считают, что поведение мужа премьер-министра привлекло много внимания. «Он подошел к ней сзади и начал шлепать ее», – рассказал очевидец финским СМИ, добавив, что Маркус – смелый человек.

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