Сыгравший Гарри Поттера актер Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

Также анонимный источник из окружения пары рассказал The Mirror , что Эрин и Дэниел «очень взволнованы происходящим и не могут дождаться, когда их в семье станет трое». Недавно они сообщили радостную новость родственникам и друзьям.

Напомним, что 33-летний Дэниел и 38-летняя Эрин вместе уже больше десяти лет, они познакомились в 2012 году на съемках фильма «Убей своих любимых» и с тех пор не расстаются. Они не раз говорили о том, что счастливы в отношениях. Так, Эрин однажды сказала в интервью People: «Я бесконечно благодарна, что родилась в наше время и меня научили тому, что нужно дождаться тех отношений, в которых партнер будет уважать тебя, поддерживать и делать счастливой».