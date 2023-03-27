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Сыгравший Гарри Поттера актер Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

Limon.ee
Сыгравший Гарри Поттера актер Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом
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Дэниел Рэдклифф.
Дэниел Рэдклифф. Фото: Rw/mpi/capital Pictures

Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная, актриса Эрин Дарк, ждут первенца. На днях папарацци сфотографировали пару во время прогулки в Нью-Йорке, и общественность тут же обратила внимание на округлившийся живот Эрин, пишет Сплетник.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк.
Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк. Фото: Evan Agostini

В ответ на массовые запросы от прессы официальный представитель знаменитостей подтвердил всеобщие подозрения.

Также анонимный источник из окружения пары рассказал The Mirror, что Эрин и Дэниел «очень взволнованы происходящим и не могут дождаться, когда их в семье станет трое». Недавно они сообщили радостную новость родственникам и друзьям.

Напомним, что 33-летний Дэниел и 38-летняя Эрин вместе уже больше десяти лет, они познакомились в 2012 году на съемках фильма «Убей своих любимых» и с тех пор не расстаются. Они не раз говорили о том, что счастливы в отношениях. Так, Эрин однажды сказала в интервью People: «Я бесконечно благодарна, что родилась в наше время и меня научили тому, что нужно дождаться тех отношений, в которых партнер будет уважать тебя, поддерживать и делать счастливой».

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