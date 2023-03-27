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ФОТО ⟩ Анна Седокова отправилась к Янису Тимме в Пуэрто-Рико

Limon.ee
Анна Седокова отправилась к Янису Тимме в Пуэрто-Рико
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Популярная украинская исполнительница Анна Седокова рассказала подписчикам в соцсетях, что отправилась вместе с сыном к своему супругу Янису Тимме в Пуэрто-Рико, пишет RUS TVNET

На днях латвийский баскетболист Янис Тимма дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико с тремя очками, но его команда «Умакао Грисес», начала новый сезон с поражения. 

Анна Седокова и ее младший сын Гектор приехали в Пуэро-Рико к Янису. Певица показала, как она проводит время на пляже, обедает, слушает птиц и, конечно, посещает тренировки и матчи мужа. 

Фото: instagram.com/annasedokova

Анна не перестает намекать на постоянные перемены и неожиданности в своей жизни. Кстати, ранее она рассказывала подписчикам, что учит испанский. Значит, артистка предполагала, что он ей пригодится. 

Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova

Напомним, в декабре 2022 года команда высшей баскетбольной лиги Пуэрто-Рико «Умакао Грисес» объявила о подписании контракта с Янисом Тиммой.  

Фото: instagram.com/annasedokova
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