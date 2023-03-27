Почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы.
Названы самые безопасные туристические направления в мире в 2023 году: в топе Европа
Швейцария возглавила список самых безопасных мест для отдыха в 2023 году благодаря политической стабильности, низкому уровню насилия и хорошему здравоохранению.
Об этом свидетельствет свежий отчет компании Which? Travel, в рамках которого оценивались страны по всему миру в плане рисков стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий, уровня убийств, терроризма, качества инфраструктуры здравоохранения и безопасности для женщин, пишет The Independent.
Примечательно, что почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы. Так, на втором месте оказалась Исландия, а за ней следуют Норвегия, Португалия и Словения.
На противоположном конце шкалы находится Ямайка, где уровень убийств примерно в 60 раз выше, чем в Швейцарии. Бразилия, Южная Африка и Мексика также занимают низкие места в рейтинге из-за высокого уровня убийств, в то время как Филиппины находятся почти в самом низу из-за повышенного риска стихийных бедствий.
При этом ни Украина, ни Россия, ни Беларусь в рейтинге не учитывались.
Топ-20 самых безопасных мест для отдыха в мире:
1. Швейцария.
2. Исландия.
3. Норвегия.
4. Португалия.
5. Словения.
6. Финляндия.
7. Новая Зеландия.
8. Дания.
9. Сингапур.
10. Австрия.
11. Германия.
12. Швеция.
13. Австралия.
14. Канада.
15. Испания.
16. Бельгия.
17. Чешская Республика.
18. Нидерланды.
19. Италия.
20. Франция.