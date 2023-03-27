Названы самые безопасные туристические направления в мире в 2023 году: в топе Европа

Швейцария возглавила список самых безопасных мест для отдыха в 2023 году благодаря политической стабильности, низкому уровню насилия и хорошему здравоохранению.

Об этом свидетельствет свежий отчет компании Which? Travel, в рамках которого оценивались страны по всему миру в плане рисков стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий, уровня убийств, терроризма, качества инфраструктуры здравоохранения и безопасности для женщин, пишет The Independent.

Примечательно, что почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы. Так, на втором месте оказалась Исландия, а за ней следуют Норвегия, Португалия и Словения.

На противоположном конце шкалы находится Ямайка, где уровень убийств примерно в 60 раз выше, чем в Швейцарии. Бразилия, Южная Африка и Мексика также занимают низкие места в рейтинге из-за высокого уровня убийств, в то время как Филиппины находятся почти в самом низу из-за повышенного риска стихийных бедствий.

При этом ни Украина, ни Россия, ни Беларусь в рейтинге не учитывались.

Топ-20 самых безопасных мест для отдыха в мире:

1. Швейцария.

2. Исландия.

3. Норвегия.

4. Португалия.

5. Словения.

6. Финляндия.

7. Новая Зеландия.

8. Дания.

9. Сингапур.

10. Австрия.

11. Германия.

12. Швеция.

13. Австралия.

14. Канада.

15. Испания.

16. Бельгия.

17. Чешская Республика.

18. Нидерланды.

19. Италия.