Толстовка с трезубцем и борода: в Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского
Толстовка с трезубцем и борода: в Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского
Выпускник рассказал, что специально готовился к этому дню и в течение последних трех месяцев отращивал бороду, чтобы быть похожим "на самого смелого человека".
На церемонию он взял с собой плакат, на котором были написаны цитаты из речи Зеленского в американском Конгрессе.
Японец был одет в толстовку темно-зеленого цвета с изображением трезубца, похожую на ту, которую часто носит украинский президент.
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