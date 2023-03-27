Толстовка с трезубцем и борода: в Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского

Выпускник рассказал, что специально готовился к этому дню и в течение последних трех месяцев отращивал бороду, чтобы быть похожим "на самого смелого человека".

На церемонию он взял с собой плакат, на котором были написаны цитаты из речи Зеленского в американском Конгрессе.