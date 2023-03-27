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Толстовка с трезубцем и борода: в Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского

Limon.ee
Толстовка с трезубцем и борода: в Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского
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Владимир Зеленский с украинскими защитниками
Владимир Зеленский с украинскими защитниками Фото: Handout

Выпускник Киотского университета пришел на вручение диплома в образе президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео опубликовано 24 марта на японском YouTube-канале 読売テレビニュース, пишет Goedonua.

Выпускник рассказал, что специально готовился к этому дню и в течение последних трех месяцев отращивал бороду, чтобы быть похожим "на самого смелого человека".

На церемонию он взял с собой плакат, на котором были написаны цитаты из речи Зеленского в американском Конгрессе.

Японец был одет в толстовку темно-зеленого цвета с изображением трезубца, похожую на ту, которую часто носит украинский президент.

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