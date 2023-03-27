Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала «конфликтом» вторжение России в Украину

вой пост она разместила после того, как мэр Краснодара (Россия) отменил ее концерт в городе, который был запланирован на 27 апреля, из-за подозрений, что «она может перевести заработанные в РФ деньги в поддержку ВСУ».

«С начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен», – оправдалась после запрета певица.

Не называя имен, Ани Лорак заявила, что переехала в 2014 году в РФ, так как «некоторые политические деятели в Украине хотели использовать ее в своих целях, с чем она не могла согласиться».

«Ультиматум правительства подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артистка, – написала она. – Я никогда не оказывала военной помощи».