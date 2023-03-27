Эстонская культурная жизнь за последний год существенно изменилась, вырос спрос на увеселительные мероприятия с большим размахом. В связи с тем, что в стране сейчас находятся десятки тысяч военных беженцев из Украины, организаторы вечеринок стараются каждый месяц дарить им частичку любви и родины.
Без горилки и сала, но с огоньком! В Таллинне прошла горячая украинская дискотека «Наша Вечiрка» (ГАЛЕРЕЯ)
ТАНЦЫ ДО УПАДА!
Без горилки и сала, но с огоньком! В Таллинне прошла горячая украинская дискотека «Наша Вечiрка» (ГАЛЕРЕЯ)
Таллиннский ночной клуб Cathouse Concert Hall стал домом для успешной дискотеки «Наша Вечiрка», которая уже не в первый раз прошла для ценителей украинского языка и культуры.
Сотни украинцев собрались в ночь с 25 на 26 марта в ночном клубе в центре эстонской столицы, чтобы приятно провести время, познакомиться, пообщаться и потанцевать под ту музыку, которая напоминает о беззаботной жизни и доме.
Смотрите галерею! А вы там были?