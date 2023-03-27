Без горилки и сала, но с огоньком! В Таллинне прошла горячая украинская дискотека «Наша Вечiрка» (ГАЛЕРЕЯ)

Эстонская культурная жизнь за последний год существенно изменилась, вырос спрос на увеселительные мероприятия с большим размахом. В связи с тем, что в стране сейчас находятся десятки тысяч военных беженцев из Украины, организаторы вечеринок стараются каждый месяц дарить им частичку любви и родины.