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Без горилки и сала, но с огоньком! В Таллинне прошла горячая украинская дискотека «Наша Вечiрка» (ГАЛЕРЕЯ)

ТАНЦЫ ДО УПАДА!
Limon.ee
Без горилки и сала, но с огоньком! В Таллинне прошла горячая украинская дискотека «Наша Вечiрка» (ГАЛЕРЕЯ)
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Эстонская культурная жизнь за последний год существенно изменилась, вырос спрос на увеселительные мероприятия с большим размахом. В связи с тем, что в стране сейчас находятся десятки тысяч военных беженцев из Украины, организаторы вечеринок стараются каждый месяц дарить им частичку любви и родины. 

Таллиннский ночной клуб Cathouse Concert Hall стал домом для успешной дискотеки «Наша Вечiрка», которая уже не в первый раз прошла для ценителей украинского языка и культуры. 

Сотни украинцев собрались в ночь с 25 на 26 марта в ночном клубе в центре эстонской столицы, чтобы приятно провести время, познакомиться, пообщаться и потанцевать под ту музыку, которая напоминает о беззаботной жизни и доме. 

Смотрите галерею! А вы там были?

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