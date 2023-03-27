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ЖИЗНЬ С НУЛЯ ⟩ 12-летний украинский мальчик открыл вафельный бизнес на улицах Хаапсалу, чтобы помочь своей семье

Хевели Веэрсалу
, репортер Kuuuurija
12-летний украинский мальчик открыл вафельный бизнес на улицах Хаапсалу, чтобы помочь своей семье
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Фото: Erakogu

Семья, проживавшая в оккупированной Россией Луганской области, избежала депортации только благодаря лжи, и по счастливой случайности новая жизнь в Эстонии стала возможной. Они не живут в роскоши или на деньги эстонских налогоплательщиков – 12-летний сын зарабатывает на хлеб. «Мы месяц практически жили в подвале только на воде и хлебе. Мы очень благодарны за теплый прием здесь», – сказала порталу Elu24 мать семейства Юлия.

Юлия, мать-одиночка из Луганской области, Украина, сейчас живет с двумя сыновьями в маленькой двухкомнатной квартире в Хаапсалу. На самом деле у нее четверо детей, двое из которых уже живут самостоятельно. Хотя особой роскоши в их новом доме нет, Юлия говорит, что безумно счастлива в Эстонии и не собирается возвращаться в Украину.

«Война в нашей стране длится уже много лет. Мы до конца верили, что война не дойдет до моего родного города и что Россия не хочет идти дальше завоеванных до сих пор территорий», – рассказала Юлия, что во время войны, начавшейся 24 февраля, она все еще смотрела на все происходящее сквозь розовые очки.

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