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5 вещей, без которых не бывает счастливого брака

Limon.ee
5 вещей, без которых не бывает счастливого брака
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Влюбленные. Иллюстративное фото
Влюбленные. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Все мечтают жить долго и счастливо вместе со своей половинкой, однако эти грёзы бьются о статистику разводов, которая с каждый годом вселяет всё меньше надежд. Психолог Денис Долгов заявил, что перед вступлением в брак нужно пройти с партнёром пять «тестов» на совместимость. Прежде всего специалист призвал не торопиться с таким серьёзным решением.

Сначала проверяйте эстетическую совместимость – нравится ли вам возможный претендент в мужья или жёны внешне. Обычно отношения завязываются только после положительного ответа, пишет Рамблер.

Далее идёт интеллектуальная совместимость. Задайте себе вопрос: вам интересно с партнёром, одинаковые ли у вас фундаментальные ценности? Чаще всего ответы на эти вопросы можно найти уже на этапе конфетно-букетного периода и во время первых недолгих встреч.

Третий тест – проверка сексуальной совместимости. Психолог подчеркнул, что секс очень важен.

«Не всегда первый сексуальный контакт достаточно показателен, так как для того, чтобы получить максимальное удовольствие, нужно изучить кто и что предпочитает», – добавил он.

Потом уже идёт следующая проверка — сможете ли вы долго ужиться вместе. Для этого подойдут путешествия. Иногда поездки в другие города и страны называют «тест-драйвом отношений», рассказал эксперт.

«Если все предыдущие тесты пройдены, наступает самая серьёзная проверка – совместным проживанием», – сказал Долгов.

Психолог посоветовал перед браком пожить вместе хотя бы год, чтобы определить, не будут ли мешать ваши привычки друг другу. Если все проверки пройдены, можно регистрировать отношения, заявил эксперт. 

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