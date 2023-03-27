Все мечтают жить долго и счастливо вместе со своей половинкой, однако эти грёзы бьются о статистику разводов, которая с каждый годом вселяет всё меньше надежд. Психолог Денис Долгов заявил, что перед вступлением в брак нужно пройти с партнёром пять «тестов» на совместимость. Прежде всего специалист призвал не торопиться с таким серьёзным решением.
5 вещей, без которых не бывает счастливого брака
Сначала проверяйте эстетическую совместимость – нравится ли вам возможный претендент в мужья или жёны внешне. Обычно отношения завязываются только после положительного ответа, пишет Рамблер.
Далее идёт интеллектуальная совместимость. Задайте себе вопрос: вам интересно с партнёром, одинаковые ли у вас фундаментальные ценности? Чаще всего ответы на эти вопросы можно найти уже на этапе конфетно-букетного периода и во время первых недолгих встреч.
Третий тест – проверка сексуальной совместимости. Психолог подчеркнул, что секс очень важен.
«Не всегда первый сексуальный контакт достаточно показателен, так как для того, чтобы получить максимальное удовольствие, нужно изучить кто и что предпочитает», – добавил он.
Потом уже идёт следующая проверка — сможете ли вы долго ужиться вместе. Для этого подойдут путешествия. Иногда поездки в другие города и страны называют «тест-драйвом отношений», рассказал эксперт.
«Если все предыдущие тесты пройдены, наступает самая серьёзная проверка – совместным проживанием», – сказал Долгов.
Психолог посоветовал перед браком пожить вместе хотя бы год, чтобы определить, не будут ли мешать ваши привычки друг другу. Если все проверки пройдены, можно регистрировать отношения, заявил эксперт.