ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ «Либо жить и радоваться, либо уезжать»: почему несмотря на непогоду сотни эстонцев выдвинулись за город?

Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы. Однако судя по количеству «закипаний», ведьмы не часто собираются на шабаш. Исходя из данных на информационной табличке, колодец может «кипеть» как несколько раз в год, так и годами оставаться сухим. В эти выходные жителям Эстонии повезло увидеть это чудесное природное явление. Не испугались погоды и туристы, приехавшие посмотреть на Ведьмин колодец целым автобусом!

Информационная табличка в заповеднике. Фото: Viktoria Solomonchuk

«Подруга рассказывала, что раз 50 приезжала сюда, но так ни разу и не попадала на "кипение" колодца, - поделилась мыслями Светлана, которая проделала с маленькой дочкой путь в 35 километров. - Мы увидели в соцсетях сообщения, что колодец "закипел", сели и поехали! Мы и до этого тут бывали, когда всё сухо и можно по окрестностям бродить спокойно, здесь даже местный кот есть, с которым любит играть моя дочь. Наконец увидели колодец в действии - первый раз».

«А нам дома сидеть надоело!» – весело ответила стоящая неподалеку от карстового источника семья, задорно добавляя, что они местные (из Эстонии - прим.ред.), поэтому размокропогодившаяся погода их ни капли не смутила.

Две задорно смеющиеся девушки привлекли наше внимание. Как оказалось, подруги собирались приехать еще с утра, но доехали до колодца лишь ближе к вечеру. Я не могла не поинтересоваться, что же заставило их в такой мокро-снежный день выйти из дома.

«Ой, у нас машины нет, поэтому когда нас везут, то мы не выпендриваемся и едем. А вообще, решили поймать момент, ведь не каждый день он «кипит». Мы бравой породы и любая погода нам ни по чем. Тут два варинта, либо жить и радоваться, либо уезжать»,- задорно, перебивая друг друга рассказывали Кристина и Юлия.

Ведьмин колодец. 2023 год. Фото: Limon

Ведьмин колодец – это не артезианский колодец, это уникальное природное явление в масштабах всей Европы – напор воды здесь образуется в подземной реке. Глубина колодца составляет 2,4 метра. Из-за своего болотного происхождения вода имеет коричневатый оттенок.