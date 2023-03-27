Наши предки 27 марта перестирывали все постельное белье и все грязные вещи. Также в этот день лечили детей от детского испуга. Для этого малыша умывали святой водой, пишет Униан.
27 марта: народные обычаи, запреты и приметы погоды
27 марта: народные обычаи, запреты и приметы погоды
Что нельзя делать 27 марта
- Нельзя спать на грязных и протертых простынях в этот день, иначе не будет крепкого здоровья.
- Категорически нельзя кричать на домашний скот и бить его, недокармливать, держать в грязном загоне. Также в этот день нельзя резать скот. Если нарушить этот запрет, то животные станут ослабленными и непослушными.
- Избегайте ссор и конфликтов в этот день. Даже незначительная ссора в этот день может привести к серьезному ухудшению отношений.
Приметы погоды 27 марта
- Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если этот день морозный, то в течение недели тоже будут морозы.
- Туман 27 марта предвещает ненастное и ветреное лето.
- Если корова плохо доится, то скоро испортится погода.
- В реке не поднялся уровень воды - лето будет засушливым.
- Облака быстро и высоко плывут - к хорошей погоде.
- Гром 27 марта предвещает теплое и урожайное лето.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.