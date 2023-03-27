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27 марта: народные обычаи, запреты и приметы погоды

Limon.ee
27 марта: народные обычаи, запреты и приметы погоды
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Из зимы в весну. Иллюстратвиное фото.
Из зимы в весну. Иллюстратвиное фото. Фото: Vera Petrunina/Shutterstock

Наши предки 27 марта перестирывали все постельное белье и все грязные вещи. Также в этот день лечили детей от детского испуга. Для этого малыша умывали святой водой, пишет Униан.

Что нельзя делать 27 марта

  • Нельзя спать на грязных и протертых простынях в этот день, иначе не будет крепкого здоровья.
  • Категорически нельзя кричать на домашний скот и бить его, недокармливать, держать в грязном загоне. Также в этот день нельзя резать скот. Если нарушить этот запрет, то животные станут ослабленными и непослушными.
  • Избегайте ссор и конфликтов в этот день. Даже незначительная ссора в этот день может привести к серьезному ухудшению отношений.

Приметы погоды 27 марта

  • Существуют такие приметы о погоде в этот день:
  • Если этот день морозный, то в течение недели тоже будут морозы.
  • Туман 27 марта предвещает ненастное и ветреное лето.
  • Если корова плохо доится, то скоро испортится погода.
  • В реке не поднялся уровень воды - лето будет засушливым.
  • Облака быстро и высоко плывут - к хорошей погоде.
  • Гром 27 марта предвещает теплое и урожайное лето.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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