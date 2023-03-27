И НИКАКОЙ СОУС НЕ НУЖЕН ⟩ Шашлык уплетут за секунду: секретный рецепт сочного и ароматного мяса

Весной всегда хочется выбраться на природу и побаловать себя и близких вкусным шашлыком. Чтобы рецепт вашего сочного мясо просили все, готовьте шашлык только так, советует glavred.info.

Изумительный рецепт шашлыка на молоке, который станет изюминкой вашего отдыха.

Мясо для шашлыка желательно выбирать свинину или телятину. Также к шашлыку советуем замариновать овощи в сметане.

Сочный Шашлык на молоке

Вам понадобится

Мясо для шашлыка - 1,5-2 кг

Молоко - 1 л

Лук - 2 шт

Соль, специи - по вкусу

Мясо помыть, обсушить, удалить прожилки.

Порезать свинину на шашлык небольшими кусочками.

Переложить мясо в большую миску.

Шашлык посолить, поперчить и добавить любимые специи.

Залить молоком мясо, накрыть пищевой пленкой и отправить мариноваться в холодильник на 3-4 часа.

Жарить шашлык до золотистой и хрустящей корочки.

Лучший рецепт шашлыка

Вам понадобится

Свинина, ошеек - до 2 кг

Сметана 20% - 1 стакан

Легкий майонез и горчица - 50 гр

Чеснок

Петрушка, укроп

Лук

Соль, специи

Майонез, горчицу и сметану смешать и посолить.

Мясо помыть, порезать кусочками и переложить в кастрюлю.

Залить соусом мясо на шашлык, посолить и добавить специи.

Чеснок почистить и измельчить. Добавить к мясу.

Порезать лук, укроп и петрушку, отправить к шашлыку и хорошо его перемешать, чтобы мясо на шашлык замариновалось.

Мариновать мясо на шашлык по такому рецепту 2 часа. После можно жарить.