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Видео ⟩ Идиот: в Венеции мужчина в одних трусах прыгнул в канал с крыши трехэтажного дома

Limon.ee
Идиот: в Венеции мужчина в одних трусах прыгнул в канал с крыши трехэтажного дома
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Мужчина прыгает с крыши трехэтажного дома в канал в Венеции
Мужчина прыгает с крыши трехэтажного дома в канал в Венеции Фото: Ekrānuzņēmums no video/Twitter/LuigiBrugnaro

23 марта в Венеции мужчина прыгнул в городской канал с крыши трехэтажного дома. Итальянские официальные лица пытаются установить его личность, сообщает rus.tvnet.lv со ссылкой на CNN.

Назвав мужчину «идиотом», мэр Венеции Луиджи Бруньяро опубликовал в Twitter видео, на котором мужчина, одетый только в боксерские трусы, прыгает с крыши трехэтажного дома в канал, приземлившись на живот.

«Этому »субъекту« нужно дать сертификат о глупости и побить», - написал мэр в своем Twitter, указав, что арестованы будут как мужчина, прыгнувший в канал, так и человек, заснявший это на видео.

«Мы пытаемся установить его личность, сообщить о нем и его друге, который снял это дурацкое видео для социальных сетей», - написал Бруньяро.

Мэр также сообщил, что поручил полиции выяснить, как мужчине удалось проникнуть в частный жилой дом и выбраться на крышу.

«Он рисковал жизнью, прыгая, но он также и нарушитель. Они не понимают опасности, которую создают. А если бы внизу плыла лодка?», - заявил мэр.

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