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О ЛЕНИ, МЫШАХ, СТРЕССЕ ⟩ Алар Карис о жизни в президентском дворце: бывало, что приходил на работу в тапочках

Мерилин Няреп
Алар Карис о жизни в президентском дворце: бывало, что приходил на работу в тапочках
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Президент Алар Карис
Президент Алар Карис Фото: Arvo Meeks

«Ты просыпаешься утром и уже на работе, тебе не нужно никуда идти», - говорит президент Алар Карис в программе Hommik Anuga, отмечая, что у жизни в президентском дворце есть определенные преимущества.

«Лень у меня в генах. Мне очень нравится быть ленивым. Люди обычно спрашивают меня, как мне удается не нервничать или сохранять рассудок. Тогда я отвечаю, что смотрю вдаль. Столько времени, сколько у меня есть. Может быть, я просто вру, образно говоря», - признается президент Алар Карис в эфире программы Hommik Anuga («Утро с Ану»).

Но сколько времени у него есть на то, чтобы бездельничать? «Это зависит от дня, от недели, но всегда есть время, чтобы немного сосредоточиться на себе», - говорит Карис.

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