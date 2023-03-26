«Ты просыпаешься утром и уже на работе, тебе не нужно никуда идти», - говорит президент Алар Карис в программе Hommik Anuga, отмечая, что у жизни в президентском дворце есть определенные преимущества.
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О ЛЕНИ, МЫШАХ, СТРЕССЕ ⟩ Алар Карис о жизни в президентском дворце: бывало, что приходил на работу в тапочках
Алар Карис о жизни в президентском дворце: бывало, что приходил на работу в тапочках
«Лень у меня в генах. Мне очень нравится быть ленивым. Люди обычно спрашивают меня, как мне удается не нервничать или сохранять рассудок. Тогда я отвечаю, что смотрю вдаль. Столько времени, сколько у меня есть. Может быть, я просто вру, образно говоря», - признается президент Алар Карис в эфире программы Hommik Anuga («Утро с Ану»).
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