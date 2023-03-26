СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Женщина узнала страшный диагноз и начала превращаться в «рептилию»

Женщина сделала десятки пластических операций, а также полностью разрисовала свое тело татуировками с одной единственной целью - стать похожей на ящерицу. Посмотреть, что из этого вышло, предлагает thevoicemag.ru.

До 53 лет Ева Таймат Медуса мало чем отличалась от большинства женщин своего возраста, жила вполне благополучной жизнью и работала вице-президентом в банке.

Всё изменил внезапно поставленный ей диагноз ВИЧ. Вирусом ее «наградил» мужчина, с которым она прожила несколько лет. Тогда-то в голове Евы всё перевернулось. Она решила, что не хочет умирать как человек, и поставила себе невероятную цель - перевоплотиться в рептилию.

Медуса потратила тысячи долларов на пластику: вживила себе в голову импланты, ампутировала уши и изменила форму носа. Вдобавок женщина полностью разрисовала свое тело татуировками в виде змеиной чешуи, раздвоила язык и покрасила белки глаз в зеленый цвет.

После всех манипуляций Ева Таймат стала похожа то ли на нового члена команды черепашек-ниндзя, то ли на очередного персонажа из киновселенной Marvel. Теперь женщина больше не причисляет себя к простым людям, а считает трансвидом.

«Я хочу открытого диалога о бодимодификациях и понимания, что это похоже на то, когда мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации живет с этим 53 года, а теперь может наконец стать женщиной. Есть много недопонимания в вопросе, что такое быть транссексуалом, и тем более в вопросах, подобных моему – трансвидовая смена. Я больше не воспринимаю себя как человека. Я человек и рептилия», - рассказывает о своем невероятном перевоплощении Ева.

Несмотря на то что Медуса уже вылитая рептилия, останавливаться на достигнутом результате она пока не собирается. В планах женщины продолжать меняться и дальше, чтобы максимально усилить свое сходство с ящерицей.